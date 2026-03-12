FC Badalona Women - Barça Femení - FCB

El Barça no puede con la fe del Badalona

El derbi por la final de Copa de la Reina dejó un 0-0 de cara a la vuelta en el Johan Cruyff

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça topó con la resistencia y fe por la Copa de la Reina del FC Badalona Women en un 0-0 este jueves en la ida de semifinales, disputada en el Estadio Municipal de Badalona, a pesar de que el favoritismo azulgrana mereció algún gol.

Las defensoras del título, que este año se disputará en Gran Canaria el 16 de mayo, no pudieron con un vecino entregado a la causa de seguir haciendo historia, llegando más lejos que nunca, en la Copa. María López Valenzuela detuvo a un Barça que en toda la temporada había empatado un partido y perdido otro, con lo que tampoco tuvo su mejor día, aunque la vuelta será en el Johan Cruyff.

Las de Pere Romeu mantienen intacta su condición de favoritas con esa vuelta en Barcelona el próximo miércoles, pero el Badalona llegará muy vivo. Las locales, con el césped artificial como aliado y una férrea y solidaria defensa, aguantaron con épica los minutos de asedio de un Barça que perdonó varias ocasiones claras.

Entre Claudia Pina y Ewa Pajor generaron la primera a los diez minutos. La internacional española probó a Valenzuela poco después con uno de sus misiles, pero el Badalona logró calmar las aguas, encontrando algo de salida por bandas, hasta otro arreón visitante antes del descanso, que tampoco materializó Pajor.

Alexia Putellas y Vicky López retomaron el asedio a un Badalona que poco a poco se vio encerrado muy cerca de su portera en la segunda mitad. Bajo palos, la meta local siguió parando hasta de dos en dos, antes de que empezaran los cambios. Salma Paralluelo tampoco encontró la fórmula del gol, en medio de la frustración visitante.

A Pina también le marcharon desviados sus disparos y, en medio del monólogo, el Badalona fue capaz de acercarse con peligro con un cabezazo de Itziar Pinillos. El 0-0 tampoco lo rompió el VAR, que revisó una acción en cada área, ni el largo descuento donde el Barça pareció reconocer el mérito del Badalona, aunque también sabiendo que la vuelta la tienen de su lado para evitar sorpresas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BADALONA WOMEN, 0 - BARÇA FEMENÍ, 0.

--ALINEACIONES.

FC BADALONA WOMEN: María López; Pinillos, Carmona, Majarín, Barclais; Ana González, Llompart (Junge-Pedersen, min.78), Uribe (Kullashi, min.86), Banini (Navarro, min.68), Julve (Jankovska, min.86) y Paula Sánchez (Chamorro, min.68).

BARÇA FEMENÍ: Font; Ona Battle, Paredes, Aïcha (Marta Torrejón, min.62), Brugts; Schertenleib (Salma, min.62), Patri, Vicky, Alexia; Claudia Pina, Pajor .

--ÁRBITRA: Espinosa Ríos (C. Madrileño). Amonestó a Pinillos (min.81) por parte del Badalona.

--ESTADIO: Municipal de Badalona.