El Barça pone a prueba su pleno ante el Rayo

Raphinha, Fermín López y Xavi Espart celebran un gol del FC Barcelona - Europa Press/Contacto/David Ramirez

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona busca este lunes en el Spotify Camp Nou (21.30 horas/DAZN), en el último partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, mantener el pleno de triunfos y sostenerse en el liderato, todo frente a un Rayo Vallecano que todavía no sabe lo que es ganar y que sueña con repetir la hazaña lograda hace cuatro años, cuando logró asaltar el coliseo azulgrana.

Lejos del terreno de juego, la atención se centra en la polémica por la negativa del Atlético de Madrid a dejar salir al argentino Julián Álvarez rumbo a la Ciudad Condal, con cruces de declaraciones entre representantes rojiblancos y 'culers'. Sin embargo, en el césped, los de Hansi Flick, vigentes campeones, siguen intratables en este inicio de la temporada 2026-27.

Estrenaron el curso liguero, el tercero del técnico alemán en el banquillo, en el Martínez Valero con una goleada ante el Elche (0-5), y días después, en el partido aplazado de la jornada inaugural, derrotaron al Athletic Club en el Camp Nou (2-0). Sus siete goles a favor y la puerta a cero le auparon a lo más alto de la tabla.

Ahora, el cuadro catalán espera mantener este comienzo impecable con la confianza que le ofrece jugar en casa, donde ha ganado sus últimos 20 encuentros en la competición doméstica, y respaldado por el excelente momento de forma de jugadores como Raphinha o Fermín López, que se han situado en la cima de la clasificación de los máximos goleadores del campeonato.

A falta del ansiado '9' que no termina de llegar, el brasileño ha asumido la responsabilidad y ha evidenciado su pegada con un doblete en tierras ilicitanas y otro tanto que abrió la lata frente a los bilbaínos. El mediocentro onubense, por su parte, respondió a la confianza de Flick, que le ofreció la titularidad en estos dos encuentros, y también contribuyó con dos goles en el estreno y otro frente al Athletic.

Ambos volverán a ser titulares este lunes, el primero compartiendo delantera con Lamine Yamal y con el inglés Anthony Gordon, que acumula dos asistencias, y el segundo en un centro del campo en el que también formarán Pedri y Marc Bernal, mientras Rodri Hernández, que debutó con una ovación en el Camp Nou, espera su oportunidad en el banquillo.

Con Joan Garcia bajo palos, el danés Andreas Christensen y Gerard Martín serán previsiblemente la pareja de centrales, mientras que Eric Garcia y Xavi Espart, que parece haber ganado la partida a Joao Cancelo, estarán en los laterales. Por contra, se mantienen de baja Frenkie de Jong y Roony Bardghji, además de un Gavi ausente por precaución por una contusión en la rodilla.

Enfrente, el Rayo Vallecano visita el Camp Nou sin haber conseguido vencer hasta ahora en el campeonato. Los de Beñat San José arrancaron una derrota ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2-1) a pesar de contar con un hombre más, y en el 'exilio' de Butarque no pasaron del empate frente al Deportivo Alavés (1-1).

El equipo madrileño, que solo ha ganado dos de sus últimos 14 partidos ligueros como visitante -cuatro empates y ocho derrotas- se agarra ahora al recuerdo de su última, y no lejana, victoria en el recinto 'culer', en abril de 2022, gracias a un solitario gol de Álvaro García.

Sin el lesionado de larga duración Luiz Felipe, el preparador rayista tampoco podrá contar con el guardameta argentino Augusto Batalla, que estará de baja hasta enero por una rotura de tibia, ni con Isi Palazón, con una lesión en el cuádriceps.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Espart; Pedri, Bernal; Fermín, Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.

RAYO VALLECANO: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Vertrouwd, Balliu; Valentín, Unai López; De Frutos, Álvaro García y Camello.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C.Extremeño).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.30/DAZN.