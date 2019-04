Messi se empeña en derribar el muro

ACTION IMAGES VIA REUTERS / CARL RECINE

Actualizado 17/04/2019 9:52:45 CET

El Barça, a 'semis' porque así lo quiso Messi

Los blaugranas vencen a un Manchester United que tuvo un larguero al inicio y poco más

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha superado este martes al Manchester United (3-0) en el Camp Nou, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, para superar al fin el 'muro' con el que se estrellaba en esta fase en las últimas tres temporadas, y lo hizo gracias a un Leo Messi que lideró a los suyos con dos goles y abriendo la jugada que terminó con la sentencia de Coutinho.

Tenía el Barça una ligera ventaja del partido de ida, con el 0-1 de Old Trafford, y no se fió de ella. El triunfo claro, pudo cambiar con el balón al larguero que envió Marcus Rashford en el primer minuto de juego, pero el United siguió espeso en ataque y el Barça, o Messi, quiso fiesta y la tuvo.

Excepto ese larguero, Marc-André Ter Stegen tuvo poco trabajo y el que tuvo, en un cabezazo al término del duelo del ovacionado Alexis Sánchez en su vuelta al Camp Nou, lo resolvió bien. El Barça, como en la ida, puso las ocasiones y el acierto. Puso el juego y el control. Firme atrás y letal arriba.

Adiós al muro de los cuartos, el mismo en el que se estrellaron en las tres temporadas anteriores frente a Atlético de Madrid, Juventus y Roma, y hola a unas semifinales cuatro años después. Messi busca ganar esa 'Copa tan linda' que prometió en verano, en la presentación del equipo, y sus dos goles tiraron abajo esa barrera mental.

Tuvo un primer gran cuarto de hora el Manchester United. Su técnico, Ole Gunnar Solskjaer, prometió una versión más ofensiva de los suyos, y sus pupilos hicieron caso. Una carrera de un Rashford explosivo sólo la paró el larguero, con Ter Stegen vendido. McTominay o Martial lo probaron, ya sin tanto peligro, pero el ManU no contaba con el 'factor Messi'.

Pitó el alemán Felix Brych un penalti sobre Ivan Rakitic pero él mismo lo revocó tras consultar el VAR. Poco después, viendo que el United estiraba líneas y tenía cierto peligro, Messi dijo 'hasta aquí'. Rakitic presionó a Young, el balón rebotado lo luchó el '10' y se lo quedó, se marchó con túnel de Fred, se la puso larga y batió de tiro colocado y potente a un David De Gea que no pudo llegar.

Tras abrir la lata, cuatro minutos después, Messi se hizo con otro balón peleado por Coutinho, encaró a Jones y disparó, raso y más flojo con la diestra. No hubiera sido gol de no ser por el error clamoroso de De Gea, que la quiso blocar y se le escapó de las manos para colarse por debajo de su cuerpo. Fue el décimo gol del '10' en esta Liga de Campeones.

El portero internacional español sí estuvo bien al borde del descanso sacando, casi con la espalda, un tiro a boca de gol de Sergi Roberto. De Gea lo evitó, fue ganando confianza tras quedar desmoralizado con el 2-0, pero poco pudo hacer ante un trallazo colocado marca de la casa enviado con el guante que Philippe Coutinho tiene en su pie derecho. Golazo, y gesto reivindicativo con los dedos tapándose las orejas, tras escuchar algún que otro pitido anteriormente en su casa.

Messi llevaba doce partidos de cuartos de final en la Liga de Campeones sin marcar. Se lo hicieron saber a Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa a este partido y vaticinó lo siguiente: "Estará más cerca de marcar mañana, entonces".

Acertó el técnico y su pupilo, el '10', el mejor jugador de la historia del club y el tiempo dirá si el mejor de todos los tiempos, se ganó el seguir vivo en la "copa tan linda" que persigue y en la que, tras tres temporadas estrellándose en el muro de cuartos, ya están en semifinales.

No estuvieron tan finos en su vaticinio aquellos que le dijeron a Ole Gunnar Solskjaer que este debía ser su año, y el del Manchester, por aquello de visitar el Camp Nou 20 años después de hacerlo como jugador, con el '20' a la espalda, y darle la Copa de Europa a los mancunianos frente al Bayern de Múnich. El camino de los 'red devils' no pasó del feudo blaugrana; no pasó del jardín de Messi.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - MANCHESTER UNITED, 0 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo, min.71), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur (Arturo Vidal, min.75); Messi, Suárez y Coutinho (Dembélé, min.81).

MANCHESTER UNITED: De Gea; Lindelöf, Smalling, Jones, Young; Fred, McTominay, Pogba; Rashford (Lukaku, min.73), Lingard (Alexis, min.80) y Martial (Dalot, min.65).

--GOLES.

1-0, min.16: Messi.

2-0, min.20: Messi.

3-0, min.61: Coutinho.

--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE). Amonestó a Suárez (min.77) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Camp Nou, 96.708 espectadores.