Messi: "Dimos una imagen espectacular, esto es lo que somos"

Publicado 16/04/2019 23:59:26 CET

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Leo Messi ha asegurado que este martes han ofrecido "una imagen espectacular" en la victoria ante el Manchester United (3-0) en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, y ha apelado a mantener la tensión en los partidos de semifinales, ya que "en cinco o diez minutos te puedes complicar la clasificación y quedar fuera".

"Hoy dimos una imagen espectacular, esto es lo que somos. Sacando los primeros cinco minutos, en los que entramos fríos, algo nerviosos, después tomamos el control e hicimos un fútbol espectacular", señaló en declaraciones a Movistar Liga de Campeones, bromeando con que en su segundo gol tuvo "un poco más de suerte".

Además, el argentino advirtió de que no pueden empezar relajados ningún partido en la competición continental si no quieren tener sustos. "Sabemos que no podemos salir así a ningún partido de 'Champions'. Tenemos la experiencia de Roma, en cinco o diez minutos te puedes complicar la clasificación y quedar fuera. Tenemos que ser conscientes de eso", afirmó. "Lo importante es que conseguimos el objetivo de pasar de cuartos, que hacía años que no lo hacíamos, y dimos un pasito más", añadió.

En otro orden de cosas, no quiso decir a qué rival prefiere en semifinales, poniendo la eliminación de la Juventus a manos del Ajax como ejemplo de que cualquier adversario será complicado. "Eso ya te dice todo. Cualquier equipo es complicado. Sea Liverpool o Oporto, va a ser difícil. Están los que se lo merecen, los mejores, y va a ser muy complicado", subrayó.

Por último, el delantero azulgrana tampoco quiere pensar en el triplete. "Dimos un pasito más; ahora tenemos que pensar en LaLiga, intentar encarrilarla y ser campeones lo antes posible, no relajarnos. Después prepararemos el partido de semifinales como se merece", concluyó.