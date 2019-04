Valverde: "No vamos a pedir perdón por tener a Messi, es una suerte"

Publicado 17/04/2019 0:03:54 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras ganar al Manchester United en el Camp Nou (3-0) con dos goles de Leo Messi que es una "suerte" poder contar con el argentino, que les saca "siempre" de los problemas que puedan tener, y ha celebrado pasar a semifinales después de tres años cayendo en cuartos de final.

"Messi nos saca siempre de muchos problemas. Ha hecho una gran jugada, ha hecho gol, pero ya estábamos bien encarados al partido. Salvo los primeros cinco minutos, el partido ha sido nuestro. No vamos a pedir perdón por tener a Messi, es una suerte para nosotros", manifestó en rueda de prensa.

Esos problemas, esta noche, fueron el larguero de Rashford en el primer minuto de juego y la presión alta del United el primer cuarto de hora. "Hemos tenido cinco minutos complicados porque han salido fuertes pero ha habido otros 85 que no han estado mal. En la primera jugada nos han tirado al palo, es un subidón para ellos y el que lo recibe se queda descolocado", manifestó.

"Han iniciado con una presión bastante alta, cuando hemos encontrado las salidas se han ajustado las cosas, hemos tenido el balón, llegábamos con posibilidad de combinar y el dominio era nuestro, de ahí cómo ha ido el partido en líneas generales", comentó, celebrando los dos goles de Messi que abrieron la lata a su favor.

Reconoció que tenían "mucha ilusión" puesta en esta eliminatoria. "Hacía tiempo que el equipo no estaba en semifinales, el año pasado sufrimos una derrota dolorosa. Estábamos convencidos para hoy, pero el Manchester es un gran equipo. En líneas generales se ha demostrado en la ida y en la vuelta que hemos jugado muy serios y mentalizados para pasar, de ahí este premio. Vamos a ver ahora si tenemos suerte y hacemos buenos partidos para llegar a la final", explicó.

"Hemos hecho dos buenos partidos, es lo que hay que hacer para poder seguir en 'Champions'. Nos encontramos bien, pero sabemos las dificultades y que en cinco minutos malos puedes tener un disgusto. La siguiente eliminatoria será contra un gran rival seguro pero estamos contentos con el nivel que estamos mostrando. Me encantaría llegar a la final", se sinceró.

Preguntado por la victoria del Ajax sobre la Juventus, comentó no saber si es bueno o malo para el Barça. "No me fijo en nombres propios, me fijo más en los equipos. La Juve no está, está el Ajax y no sé si eso es una ventaja, viendo lo que está haciendo. No hay nada escrito, todo puede pasar, mañana estaremos atentos a ver cuál es nuestro rival", señaló de cara al duelo entre Liverpool y Oporto.

"Veremos lo que ocurre. Los tres equipos tenemos elementos comunes y diferenciadores al mismo tiempo, cada uno dentro de su estilo. Cada uno tiene su forma de jugar, lo que crea escuela es lo que gana. Inspira a otros equipos a seguir en esa línea. Nosotros salimos y disfrutamos sobretodo después de ganar. Es importante ganar", manifestó en alusión al lema 'Salir y disfrutar' en honor a Johan Cruyff que colgó de la fachada del Camp Nou esta noche.