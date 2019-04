Solskjaer: "No pudimos salir de aquí como un gran equipo"

Publicado 16/04/2019 23:42:29 CET

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha comentado tras perder ante el FC Barcelona en el Camp Nou (3-0) y quedar eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones por un balance global de 4-0 que no pudieron salir del feudo blaugrana "como un gran equipo" y lamentó que no tuvieron acierto ofensivo pese a un cuarto de hora en el que cree que tuvieron ocasión de cambiar el rumbo del partido.

"No puedes cometer errores a estos niveles, tienes que aprovechar las ocasiones y no hemos sacado provecho de nuestro gran inicio. Estamos decepcionados por lo de hoy, no hemos podido salir de aquí como un gran equipo", lamentó en rueda de prensa.

Hasta el doblete de Messi en cuatro minutos, cree que pudieron adelantarse e igualar la eliminatoria. "Lo hemos hecho bien para llegar hasta aquí, pero hemos podido ver la diferencia entre los dos equipos esta noche, su definición ha sido excepcional. En los primeros minutos podíamos pensar que teníamos algo entre manos, pero luego en 4 minutos nos marcaron dos goles", manifestó.

"Salimos bien, con ganas, luchamos contra un gran equipo con grandes jugadores. Sabemos que tenemos trabajo por hacer, lo he dicho previamente y esto no cambia de un día para otro. Los siguientes años tendremos trabajo para llegar al nivel en el que el Barça está en estos momentos", se sinceró el técnico noruego de los 'red devils'.

Sobre Messi aseguró que tiene un "talento excepcional". "Messi y Cristiano son los mejores de la última década y esta noche lo ha demostrado, así como por qué ha ganado tantos títulos. Te lo puedes preparar, pero si tiene espacios crea ocasiones y marca goles, es un gran jugador. Por eso ha sido ganador para ellos", señaló.

Y le restó importancia al error de bulto de David De Gea en el segundo gol, al colársele un balón por debajo del cuerpo. "Estuvo desafortunado, en los porteros un error siempre se recuerda mucho, pero ha hecho grandes paradas también. Su contribución al equipo siempre ha sido buena, pero así es el fútbol", matizó.

"Hemos hablado con los jugadores que tenemos que dar lo mejor de nosotros, tener una actitud de máximo nivel y alto espíritu de lucha. En estos momentos, lo hemos hecho muy bien para llegar a los cuartos, para intentar estar entre los cuatro primeros. Tenemos trabajo de reconstrucción, empieza por los entrenadores, jugadores y con alguna incorporación en verano", manifestó de cara al futuro.

En cuanto a quien cree que ganará este año la 'Champions', apuntó al Barça. "Creo que el Barça, con los tres que tiene delante, y con Dembélé o Malcom, suma y suma. Apostaría por ellos, aunque no apuesto. Para mí sí que son los favoritos para llevarse el título", se sinceró.