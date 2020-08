Bartomeu descarta a Neymar, confirma interés por Lautaro y dice que "algunos jugadores ya saben que no siguen"

"No me arrepiento de haber destituido a Valverde"

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, descartó el fichaje de Neymar Junior en este mercado de fichajes, confirmó las conversaciones con el Inter por Lautaro Martínez y desveló que "algunos jugadores" de la primera plantilla "ya saben que no siguen".

"Algunos jugadores ya saben que no se contará con ellos, pero habrá conversaciones individuales y se tomarán las decisiones que correspondan. Por su respeto, porque son legendarios y nos han dado muchísimo, hablaremos primero con ello. Cada caso es distinto", dijo Bartomeu en una entrevista a la televisión del club.

"La renovación consiste en cambiar la estructura, no sólo futbolistas, y se trata de una estructura al completo. El Barça tiene dinero, no es un problema de dinero. El problema es la masa salarial y los límites en función de los ingresos y éstos se han reducido muchísimo por la pandemia. Reducir la masa salarial es importante para traer a nuevos futbolistas", apuntó.

"La nueva temporada tendrá más efecto de la covid, dejaremos de ingresar unos 320 millones de euros. Los cálculos, los ratios y es en todo esto lo que se basa la UEFA. Repito, dinero sí hay, pero no hay margen en la masa salarial. Por eso tienen que salir jugadores. Los fichajes estarán condicionados a las salidas", añadió al respecto.

En este sentido, el presidente culé dijo que "Neymar es imposible". "No podemos ir a por un jugador cuyo club no quiere venderlo. Neymar es un jugador que su club no va a vender y menos con la situación de pandemia. Igual que nosotros no queremos vender a Ansu Fati, ellos tampoco quieren vender a Neymar".

"Y Lautaro es un tema distinto. Detuvimos las negociaciones hace unas semanas porque volvían las competiciones. Están disputando la Europa League y vamos a esperar al técnico que llegue, su planificación y cómo ven este futuro", indicó Bartomeu, que confirmó haber recibido ofertas por Ansu, un jugador al que calificó de "intransferible" como "Messi".

Preguntado por aquellos fichajes que no han dado el rendimiento deseado, el presidente blaugrana no quiso meter a Griezmann en este saco. "Cualquier inversión que realiza el club lastra el club. Es el caso de Dembélé, que ha estado mucho tiempo lesionado. O Coutinho, que no tenía el encaje en la plantilla. Pero Griezmann es una buena inversión y no le incluiría en ese grupo", espetó.

"Ahora, para confeccionar la nueva plantilla, no hemos pedido reducción de salarios, pero sí adecuarlos. No tenemos que engañarnos, hay una caída de ingresos y esto es un equilibrio. No pedimos reducción de salarios, pero sí adecuarlos. Ya decidiremos más adelante si haremos una reducción de los gastos de todos las secciones del club", reconoció.

En cualquier caso, pase lo que pase en el mercado de fichajes, Bartomeu dijo que "no será un año de transición" porque "el Barça nunca está de transición, el Barça está obligado a luchar por todos los títulos cada año". "Y vuelvo a decirlo, no sólo en el fútbol, sino en baloncesto, fútbol femenino, fútbol sala, balonmano, hockey patines... vamos a todo al cien por cien".

Además, Bartomeu agradeció a Eric Abidal su trabajo como secretario técnico durante las últimas temporadas y recordó que fue una "decisión personal". "En el Barca tenemos una secretaría técnica que estará dirigida por Ramón Planas, que era el número dos hasta ahora. No hay una sola persona, hay varias en esta oficina. Y las decisiones a partir de ahora será consensuadas con el nuevo entrenador".

En otras cuestiones, el máximo dirigente del club catalán dijo que no se arrepiente de haber destituido a Valverde tras la Supercopa de España. "No me arrepiento de haberle despedido. En aquel momento al equipo le hacía falta un impulso. Valverde hizo una magnífica labor, pero hacía falta ese impulso", reiteró.

"QUEREMOS SEGUIR ADELANTE CON ESTA RESPONSABILIDAD"

Por último, Bartomeu justificó no haber adelantado las elecciones y agotar así su mandato como presidente debido a una situación excepcional. "En este momento tenemos que tomar decisiones, tenemos un plan de choque y estamos viendo cómo adaptamos al club y evidentemente que tomaremos esas decisiones porque es nuestra responsabilidad. Tenemos que redigirir al Barça a este futuro y por eso queremos seguir adelante con esta responsabilidad", afirmó.

"Pueden afectar al futuro porque tenemos que planificar la temporada próxima, y también decisiones económicas que afectan al día a día que ya estamos haciendo. Y también decisiones sociales que afectarán al club. El 15 de marzo permitirá esa transición tranquila y permitirá participar conjuntamente con los patrocionadores. De la junta directiva actual nadie piensa en elecciones ni candidaturas", añadió.

"Estamos todos muy centrados en el plan de choque. Cuando se convoquen elecciones en enero, a finales de mes, a partir de ahí cada uno es libre de hacer lo que quiera y si alguien puede apuntarse a una candidatura u otra quedan libres. Pero ahora nadie lo tiene en mente. Nosotros llevamos diez años en el club, tenemos un margen del trabajo de esos diez años, pero este año desde marzo ha cambiado porque el cierre será con déficit, pero es normal".

"Tenemos el conocimiento para sacar adelante el área económica del club. Tenemos ese reto, la salud deportiva, pero sin olvidar el reto deportivo que es adaptar la plantilla a la nueva situación. Si hubiéramos adelantado elecciones, hubiera llegado una gestora y hubiera provocado una situación de desgobierno hasta marzo, pero esto no sucederá. Ha sido una decisión motivada por la acción de responsabilidad porque tenemos un margen de 200 millones de euros por ganar", finalizó.