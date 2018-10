Bartomeu: "Tras la eliminación en Roma lo rompíamos todo"

Publicado 18/09/2018 1:18:39 CET

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha reconocido que tras la eliminación ante la AS Roma en los cuartos de final de la última Liga de Campeones, pese a tener un 4-1 de la ida en el Camp Nou, querían "romper" todo pero, con la cabeza fría, acabaron por dar por bueno el doblete de Liga y Copa y siguen "encantados" con el técnico, Ernesto Valverde.

"La relación con el técnico es muy buena y fluida y estamos encantados con Ernesto. Tras lo de Roma lo rompíamos todo, pero no nosotros, todos los aficionados y socios, pero después hay que analizarlo todo fríamente", aseguró en una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero recogida por Europa Press.

Sí cree que lo de Roma (3-0) fue "difícil de digerir". "Creíamos la eliminatoria estaba encarrilada y nos veíamos en semifinales. La derrota fue un batacazo. Pero el equipo se levantó rápidamente y ganó Liga y Copa. No supimos competir contra la Roma y lo que ocurrió no volverá a ocurrir seguramente", auguró.

De hecho, como ya había comentado anteriormente, recalcó que la intención del club es renovar a Valverde. "Me gustaría que Ernesto siguiera porque estamos muy contentos, es un entrenador de club y utiliza muy bien sus conocimientos, nos gusta cómo entiende el fútbol", apuntó.

"Me remito a los resultados y al juego del año pasado, y a cómo se inicia esta temporada. No veo inconveniente para sentarnos cuando sea conveniente. Es nuestro entrenador y era nuestra primera opción. Nos dijo que sí y teníamos claro que triunfaría en el Barça", manifestó el presidente blaugrana.

Por otro lado, restó importancia al hecho de que Leo Messi no esté nominado al premio 'The Best' de la FIFA. "Messi está en una categoría superior y no juega al 'The Best', juega a otro nivel. Es el mejor del mundo sin lugar a dudas, debería ganar ese trofeo cada año, si no lo ven en la final es que deben considerar que está a otro nivel", señaló.

"Messi está muy bien donde está, encantado y contento como siempre y con ganas de seguir triunfando en el Barça. Messi ha dado un cambio, ha decidido coger la batuta de capitán, asumir esa responsabilidad en el equipo", celebró sobre la actitud del argentino, ahora primer capitán tras la marcha de Andrés Iniesta a Japón.