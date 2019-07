Bartomeu, sobre Neymar: "No ha cambiado nada"

Actualizado 09/07/2019 14:02:02 CET

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado en relación al posible fichaje del delantero brasileño Neymar que "todo sigue igual" respecto a que "no hay caso", como aseguró el pasado viernes, aunque desde el Paris Saint-Germain hayan reconocido contactos con el Barça y no vean intransferible al exjugador azulgrana.

"Lo que dije el pasado viernes no ha cambiado nada, todo sigue igual", aseguró Bartomeu sobre Neymar, confirmando que el club no está interesado en recuperar al jugador, que salió del Camp Nou tras el pago de la cláusula de rescisión de 222 millones de euros para recalar en el PSG.

Así, pese a que el director deportivo del PSG, Leonardo, comentara este lunes en una entrevista en 'Le Parisien' que Neymar puede dejar el club "si hay una oferta que convenga", Bartomeu negó que haya cambiado algo.

"No hemos recibido ninguna oferta, pero hemos tenido, eso es verdad, contactos superficiales. Han dicho que querían comprar pero que nosotros no somos un club vendedor. Ha sido el presidente quien lo ha dicho, pero nosotros no hemos visto que el Barcelona esté en posición de verdad de comprar", comentó Leonardo sobre las palabras de Bartomeu.

Y es que el pasado viernes, en una comparecencia previa a la presentación del nuevo jugador blaugrana Frenkie De Jong, el máximo mandatario aseguró: "Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain y también sabemos que el Paris Saint-Germain no quiere que se vaya. No hay más".

Además, el PSG está estudiando qué "medidas apropiadas" poder tomar ante la no presencia de Neymar en los entrenamientos de pretemporada del equipo parisino, este lunes. "Neymar fue convocado para la reanudación de las actividades del primer equipo del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain descubrió que el jugador Neymar Jr no se presentó en el lugar y la hora acordados, sin haber sido autorizado previamente por el club", señaló la entidad parisina en un comunicado.

Así, anunció que la acción tendrá consecuencias para el jugador, aunque no desveló de qué tipo. "Paris Saint-Germain lamenta esta situación y tomará las medidas apropiadas", añade el escrito.