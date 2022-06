El Bayern insiste en que Lewandowski se quede y no le preocupa una oferta mayor del Barcelona

MÚNICH, 22 Jun. (dpa/EP) -

El director deportivo del Bayern Múnich, Hasan Salihamidzic, sigue cerrando la puerta de salida al delantero polaco Robert Lewandowski, sobre el que tiene una postura "clara", que es que cumpla su contrato hasta 2023, mientras que reconoce que no le preocupa una posible oferta del FC Barcelona por el polaco.

"Nuestra postura en este asunto es clara: Robert (Lewandowski) tiene contrato hasta el verano de 2023. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse para entrenar el 12 de julio", declaró Salihamidzic en una entrevista con 'Sport Bild'.

El directivo del conjunto muniqués también fue preguntado por una presumible oferta más alta del FC Barcelona, pero el director deportivo aseguró que no va a cambiar su postura al respecto. "No me preocupa", sentenció.

El director deportivo habló también sobre el futuro de Serge Gnabry, que podría verse amenazado tras la llegada al equipo de Sadio Mané, que se perfila como flamante fichaje del campeón de la Bundesliga tras despuntar en el Liverpool inglés.

"El fichaje de Mané no tiene nada que ver con Serge Gnabry. Definitivamente, queremos volver a profundizar en las conversaciones con Serge para ver si está dispuesto a ampliar su contrato en este periodo de traspasos", explicó.

Sin embargo, reconoció que la intención del Bayern es evitar llegar al último año de contrato del futbolista alemán, que expira en 2023, sin el futuro definido. "No queremos llegar al último año de su contrato sin que nos diga si quiere quedarse", afirmó.

"Sin embargo, lo que está claro es que sería justo desde el punto de vista del club que, si un jugador no quiere prorrogar, hablemos de cómo podemos resolver esta situación de forma satisfactoria para todos los implicados", concluyó Salihamidzic.