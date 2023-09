Bellingham, Kroos y De Jong lideran el once ideal de la cuarta jornada

Once ideal de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024.

Once ideal de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024. - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inglés Jude Bellingham sigue con su particular pleno en presencias en el once de la jornada en estas cuatro primeras fechas, mientras que su compañero de equipo Toni Kroos y los blaugranas Frenkie De Jong y Jules Koundé integran un equipo titular también con la presencia del japonés Take Kubo, con su doblete al Granada, en un equipo configurado con la ayuda de las estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Paulo Gazzaniga (Girona FC); Manu Sánchez (RC Celta), Luiz Felipe (Real Betis), Jules Koundé (FC Barcelona), Hamari Traoré (Real Sociedad); Frenkie De Jong (FC Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid); Darwin Machís (Cádiz CF), Iago Aspas (RC Celta) y Take Kubo (Real Sociedad).

-Paulo Gazzaniga (Girona CF).

El portero del Girona fue uno de los grandes culpables de que su equipo sumara los tres puntos ante Las Palmas y se marchara al parón en la segunda posición de LaLiga. El argentino realizó 5 paradas, algunas de ellas de muchísimo mérito, para mantener la portería a cero por segunda vez esta temporada.

-Hamari Traoré (Real Sociedad)

El lateral diestro de la Real Sociedad está demostrando en el inicio de Liga que el equipo 'txuriurdin' acertó al apostar por su fichaje. Ante el Granada, fue un puñal por el costado. El de Mali dio una asistencia, generó 2 ocasiones de gol, remató en 2 ocasiones y fue el jugador del partido que más intervino con 87 acciones con balón. En defensa cumplió con 7 robos y 9 duelos ganados.

-Jules Koundé (FC Barcelona)

Al término de la pasada campaña pidió a Xavi jugar más en la posición de central, y en esta temporada se ha hecho con un puesto fijo. Fue el encargado de abrir la lata ante Osasuna con un cabezazo en un córner, una de sus muchas virtudes y además estuvo especialmente inspirado en la creación, acertando el 96% de los pases que intentó. En defensa, se impuso en 7 de los 9 duelos que disputó, recuperó 3 balones y realizó 8 despejes.

-Luiz Felipe (Real Betis)

El central brasileño volvió a demostrar ante el Rayo Vallecano que es uno de los mejores centrales de la competición. Luiz Felipe se impuso en el 60% de los duelos que disputó, recuperando además 10 balones y realizando un despeje. Con el balón en los pies estuvo a gran nivel completando 55 de 60 pases intentados y generando una ocasión de gol.

-Manu Sánchez (RC Celta)

El canterano del Atlético de Madrid se ha hecho con un puesto en el once de Rafa Benítez, y está respondiendo a esa confianza del técnico con grandes actuaciones. Ante el Almería repartió una asistencia, generó 3 ocasiones de gol, centró en 4 ocasiones y fue el jugador del partido que más pases en el último tercio realizó. Además, recuperó 5 balones y despejó 4 centros del rival.

-Toni Kroos (Real Madrid)

Lo del alemán ante el Getafe desde su salida fue una 'masterclass'. Los 45 minutos que estuvo sobre el césped le bastaron para ser el mejor jugador del partido, excelso en la distribución acertando 67 de los 71 pases que intentó y generando hasta 7 ocasiones de gol. Además, se sumó al ataque con 3 disparos, uno de ellos se estrelló en el palo izquierdo de la portería.

-Jude Bellingham (Real Madrid)

El jugador inglés ha caído de pie en el Real Madrid. En su estreno ante su público, dio los tres puntos a su equipo con un gol en el descuento. Ha marcado 5 goles en los primeros 4 partidos en LaLiga, anotando en tdos ellos, algo que solo habían logrado en el siglo XXI Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Cesc Fabregas. Además, volvió a dar muestras de su calidad generando 3 ocasiones de gol y completando el 91% de sus pases.

-Frenkie De Jong (FC Barcelona)

El neerlandés está siendo el mejor jugador del Barça en el arranque de temporada. Se está destapando como el centrocampista total que fichó el club azulgrana del Ajax. Ante Osasuna nadie participó más con balón que él: completó 107 pases con un 93% de eficacia, 37 de ellos en el último tercio de campo. Además, remató a portería una vez y sus incorporaciones al ataque fueron constantes (17 entradas en el último tercio). Puso el broche a su gran partido completando el 100% de los regates que intentó y recuperando 10 balones.

-Take Kubo (Real Sociedad)

Kubo es uno de los jugadores más en forma del inicio de temporada. Ante el Granada, el nipón fue autor de 2 de los tantos de la Real Sociedad, participando activamente en otros 2 (una asistencia y centrando el balón que se mete en propia puerta Bosch). Además, realizó 3 centros al área y 19 pases en el último tercio del campo, completando su actuación con 3 robos.

-Iago Aspas (RC Celta)

Da igual los años que pasen que Iago Aspas va a seguir demostrando que es uno de los mayores talentos del fútbol español en el siglo XXI. En el partido ante el Almería no marcó, pero eso no le impidió ser el mejor jugador sobre el campo. Asistió a Unai Núñez en el primer gol del Calta, generando además 5 ocasiones de gol. Fue el jugador del partido que más balones centró (7) y el que más regates completó (3). Además, se impuso en 6 de los 7 duelos que disputó y provocó 3 faltas.

-Darwin Machís (Cádiz CF)

Ha sido uno de los grandes fichajes del Cádiz para esta temporada, y ante el Villarreal fue el artífice de la remontada cadista. Anotó 2 goles, el segundo con un gran disparo desde la frontal, remató más veces que nadie en el partido (5) y generó una ocasión de gol. En tareas defensivas, recuperó 7 balones.