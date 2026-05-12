Bellingham no sostiene su asombrosa irrupción

El jugador del Real Madrid Jude Bellingham, ante el Real Betis en LaLiga EA Sports 2025-26. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés Jude Bellingham no atraviesa, como el resto de la plantilla del Real Madrid, un buen momento deportivo, con datos que evidencian una caída de rendimiento en una temporada de nuevo lejos de la demarcación que le permitió exhibir su mejor versión con la camiseta blanca en su primer curso como madridista, el cual no ha podido replicar en los dos siguientes.

Ante el FC Barcelona en el Clásico, el partido volvió a superar a Bellingham. A veces acompañando a Aurélien Tchouaméni en la base de la creación y otras, apareciendo en el área, el inglés no terminaba de encontrar su lugar. Además, el colegiado anuló su gol por fuera de juego, aunque solo habría maquillado un partido anodino.

Ante el conjunto azulgrana, Bellingham completó con éxito 18 de los 23 pases intentados, por debajo del 80 por ciento, con solo un 67 de acierto (6/9) en envíos en campo rival. Además, perdió la posesión en 10 ocasiones, y no intentó ningún regate, es decir, fue poco, o nada, vertical.

Una versión que no se parece a la que se vio en su temporada debut en el Real Madrid y a la que ni siquiera se ha podido acercar en las dos siguientes, con un discreto rendimiento en esta tercera. Entonces, en la 2023-2024, Bellingham, gran fichaje de esa campaña, fue un huracán que sacudió a un equipo que ya daba síntomas de renovación, y el aire fresco fue la figura de centrocampista total que representó el jugador inglés en sus primeros meses en Chamartín.

Es cierto que esos datos no concuerdan demasiado con lo que se ha visto de Bellingham esta campaña, más retrasado en el césped, lo que le ha permitido tener de media en todas las competiciones un 91 por ciento de acierto en pases -casi idéntico al 90 de su primera temporada- y reducir el número de ocasiones en las que un rival le ha quitado el esférico (29), que en su primer curso ascendió a 66.

Pero, sin duda, en la 2023-2024, Jude Bellingham era más peligroso para las defensas rivales, con más 'colmillo' ofensivo y ocupando zonas del campo mucho más adelantadas, además de no tener la necesidad de sacrificarse demasiado defensivamente.

Aún así, en su primer curso realizaba 60,6 presiones cada 90 minutos, por las 44,6 de esta temporada, casi 20 menos por cada 90 minutos, unas cifras que hablan de su esfuerzo en cada partido. Sin embargo, ha recuperado más balones en esta campaña, con un total de 86, por los 75 de la 23-24, aunque en una demarcación más ofensiva.

Su rol con menos protagonismo en ataque se vio quizá perjudicado desde la llegada de Kylian Mbappé, quien ocupó es puesto de referente ofensivo, obligando a retrasar la posición del inglés para encajarlo en el once. Así, en 42 partidos disputados en su primera temporada convirtió 23 goles en 87 remates realizados.

Unas cifras prácticamente de delantero, justo cuando había dicho adiós al equipo Karim Benzema, que ya bajaron a unas un tanto más 'terrenales' en la segunda temporada, y que han sido discretas en esta campaña, en la que ha participado en 35 partidos, con 6 goles marcados en 61 remates. Y es que el inglés no marca desde el mes de enero, cuando celebró su tanto al AS Monaco (6-1) haciendo el gesto de beber a modo irónico tras los rumores que circulaban sobre su vida privada.

Desde entonces, el centrocampista internacional ha disputado poco más de una decena de encuentros, mermado también por una lesión muscular que le dejó fuera de los terrenos de juego más de un mes con el club blanco, que ya se vio privado de su concurso al inicio de campaña por la operación para solucionar la lesión de hombro que le lastró el año anterior.

A nivel de influencia en el juego de su equipo, Bellingham, en esta temporada, ha dado 40 pases claves -que han terminado en ocasión-, con 3,47 asistencias esperadas por partido. Además, tiene un éxito del 86,5 por ciento en sus acciones con balón (1.828/2.113), mayor que en su curso debut, con un 83,2 de acierto (2.479/2.976).

Este Bellingham es un jugador menos implicado, así lo dicen sus duelos aéreos ganados esta campaña (37,2), más de 10 puntos menos que los de su primera temporada (48,5). El '5' del equipo madridista es otro desde esa lesión en el hombro que le obligó a parar al comienzo de la temporada pasada y que ha lastrado su nivel, que nunca ha sido el mismo que el de aquel jugador que deslumbró al Bernabéu y ayudó a levantar la decimoquinta Copa de Europa del club.