Beñat: "Es para estar contentos con este empate"

Publicado 15/09/2018 23:14:39 CET

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Beñat Etxebarría dijo que es "para estar contentos" tras el empate (1-1) conseguido ante el Real Madrid en la cuarta jornada de Liga, además de mostrar su felicidad por "volver al equipo y ayudar dentro del campo".

"Queríamos ganar, pero es para estar contentos con este empate. Hemos hecho bien nestro juego. Presionar arriba al equipo rival y saber que en nuestra casa debe ser así. No se tiene que notar un cambio venga quién venga", dijo Beñat en declaraciones a Movistar +.

En el plano personal, explicó estar "contento por volver al equipo". "El míster me pidió el trabajo defensivo que he hecho con los medios de ellos, que son buenos jugadores y así ha sido. Creo que -en general-, no solo yo, todos hemos hecho un buen partido. Este es el Athletic que queremos ver en casa", añadió.

Por último, el centrocampista del conjunto vasco descartó cualquier lesión grave de su compañero Iker Muniain, que tuvo que ser sustituido, y puso en valor las grandes paradas de Unai Simón. "Tenemos porteros de garantía, lo están demostrando. Tiene poso y no le tiemblan las piernas", sentenció.