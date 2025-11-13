Benoît Bastien arbitrará el Georgia-España

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El árbitro francés Benoît Bastien ha sido el designado para dirigir el encuentro de este sábado en el Estadio Boris Paichadze entre Georgia y la selección española, correspondiente a la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol de 2026, según informó este jueves la RFEF.

El colegiado, de 42 años y que estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Hicham Zakrani y Aurélien Berthomieu, pitará por quinta ocasión a la actual campeona de Europa, la cuarta oficial tras las victorias ante Croacia (6-0 en la Liga de Naciones 2018), Ucrania (4-0 Liga de Naciones 2020) y ante Noruega (3-0, en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024). Además, también impartió justicia en el amistoso de 2016 ante Bélgica, también saldado por victoria por 0-2.