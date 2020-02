Benzema: "El Manchester City es un gran equipo con un excelente entrenador"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Karim Benzema admitió que ha alcanzado un "nivel muy alto" en su carrera como futbolista, aunque no se conforma y seguirá buscando "la perfección", por lo que está convencido de que tiene la "oportunidad" de "llegar más alto", a pocos días de enfrentarse al Manchester City en octavos de final de Liga de Campeones, un "duelo muy igualado" contra "un gran equipo" que tiene un "excelente entrenador".

"Nunca puedes saber si estás en el punto más alto de tu carrera, porque uno siempre está buscando la perfección, pero he alcanzado un nivel muy alto y, aun así, busco todavía más porque sé que tengo la oportunidad de llegar más alto", declaró en una entrevista concedida a los medios de la UEFA.

En este sentido, el francés analizó su carrera en "el mejor club del mundo", y se mostró "feliz y orgulloso" con su trabajo durante estos 11 años en el Real Madrid. "Hay momentos difíciles, pero es parte de mi carrera. Pienso en cuando empecé en 2009 y en todo el camino hasta ahora, todos los partidos que he tenido la oportunidad de jugar en este club. Estoy muy orgulloso y espero que dure", afirmó.

"Siempre trabajo duro. Físicamente me encuentro realmente bien, me siento en forma. Suelo ir al gimnasio y en el campo disfruto enormemente. En los últimos años he marcado unos cuantos goles. También doy algunas asistencias y eso está muy bien. Me gusta mi equipo y eso es lo que me gusta del fútbol: hacerlo lo mejor que pueda en el campo para ayudar a ganar", añadió.

En este sentido, destacó su capacidad de "líder", puesto por que lucha en cada partido. "Convertirse en un líder viene de manera natural, porque ahora mismo soy el tercer capitán del Real Madrid. He vivido mucho aquí cada año, lucho por estar en el once inicial y ayudar a mi equipo. Como digo siempre, mi rol es ayudar a mis compañeros cuando estamos luchando en el campo e impulsarlos. Eso es lo que hago y estoy muy contento por ello", expresó.

El francés se enfrentará con el conjunto blanco el próximo miércoles al Manchester City en el Santiago Bernabéu, un partido que, según el delantero, estará "muy igualado", pero para el que tienen el "plan" de "ganar". "El City es un gran equipo con un excelente entrenador. Es un equipo muy habilidoso y no rehúye pasar la pelota. Obviamente analizamos al oponente, pero nos centramos en nosotros principalmente", recalcó.

Además, consideró la Liga de Campeones una competición "diferente" , en la que "todo lo que gira a su alrededor es increíble". "Las emociones son diferentes y hay más presión. Significa muchísimo y es bastante natural querer dar más. No es que des menos en otras competiciones, pero hay algo más en la Champions League. No sé qué es", confesó.

Finalmente, el delantero recalcó que su "gran objetivo" es "intentar ganarlo todo" con el Real Madrid, para lo que necesita "estar en buena forma". "Dicho esto, necesitas suerte de tu lado. No puedo decir que siente bien perder, pero hacerlo te permite cuestionarte a ti mismo y te da una motivación extra para alcanzar niveles más altos. Este año queremos lograr algo bueno, tanto en la Liga como en la Champions League", subrayó.