El Bernabéu evalúa al Real Madrid entre el ruido

Archivo - Nacho Vidal (Real Oviedo) defiende a Kylian Mbappé (Real Madrid CF), en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Carlos Tartiere. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este jueves (21.30 horas) al Real Oviedo en la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025-26, en el primer encuentro entre el equipo merengue, ya sin ninguna aspiración, con el Santiago Bernabéu después de perder el Clásico y el título doméstico, y tras el anuncio de elecciones en el club, ante un equipo asturiano deprimido al confirmarse este fin de semana su descenso a Segunda División.

La temporada del conjunto madridista, si ya las opciones eran mínimas, terminó a nivel de objetivos en el Spotify Camp Nou, donde el FC Barcelona se revalidó el título de Liga al imponerse en el Clásico con mucha claridad. Los blancos mostraron, después de semanas convulsas con peleas entre jugadores y los expedientes disciplinarios a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde -con multa de medio millón de euros-, una versión plana, sin hambre y sin alma en su rendición doméstica.

Por esto, afrontan ahora el examen ante un Bernabéu que pasa revista a jugadores, entrenador y presidente, después de la rueda de prensa de Florentino Pérez anunciando elecciones en la entidad, después de dos cursos sin levantar ningún gran título. Otro capítulo en una temporada en la que los pitos a los futbolistas han sido más recurrentes que en años victoriosos.

Ante el descendido Real Oviedo, el conjunto madridista tiene una oportunidad de mostrar una mejor versión, después de solo celebrar dos triunfos -contra el RCD Espanyol (0-2) y el Deportivo Alavés (2-1)- en los últimos ocho partidos disputados en todas las competiciones, y maquillar ante sus aficionados su mala temporada.

Ahora, ocupan la segunda plaza, con 77 puntos, la cual deben defender en las tres jornadas restantes, para lo que necesitan solo un punto, para cerrar de la manera más sólida posible el curso, y sin más agitación a nivel deportivo. Álvaro Arbeloa suma para la causa a Kylian Mbappé, ausente desde La Cartuja y que defiende el 'pichichi' con 24 dianas -2 más que Vedat Muriqi-, y a Dani Carvajal, mientras Dani Ceballos, Éder Militao, Arda Güler, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Fede Valverde son baja.

En plena crisis, el equipo blanco recibe a un Oviedo que ya sabe que no jugará en Primera División la próxima temporada, tras confirmarse su descenso a LaLiga Hypermotion, ahora colista con 29 puntos. Los asturianos no pasaron del 0-0 ante el Getafe CF en la última jornada, pero el empate del Girona FC en Vallecas le impidió seguir soñando con la permanencia.

Ahora, tiene tres partidos para despedirse con honor y buena imagen de una categoría que no pisaba desde hace 24 años. La dinámica del equipo de Guillermo Almada no ha sido la mejor en las últimas semanas, después de enlazar cuatro partidos sin ganar, y es que no vencen desde que golearon (0-3) a domicilio -una de las dos en todo el curso y la única en las últimas 13 salidas- al RC Celta.

Pero el equipo 'carbayón' quiere darse una alegría venciendo en un escenario de enjundia, en el que no juega desde 2001 y donde no gana desde hace más de 30 años, en concreto en septiembre de 1995. El Bernabéu podría ser el escenario para jugadores menos habituales, siempre y cuando Almada no decida dar continuidad a aquellos en los que ha confiado en las últimas semanas. No podrá contar con los lesionados Ovie Ejaria y Leander Dendoncker, ni con los sancionados Kwasi Sibo y Javi López.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Pitarch, Tchouaméni, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinícius.

REAL OVIEDO: Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Fonseca, Reina, Colombatto; Chaira, Viñas y Thiago Fernández.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.30/DAZN.