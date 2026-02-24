El Bernabéu vive su primera noche decisiva en Champions

El jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni intenta robar el balón a Vinícius Júnior (Real Madrid CF), en la Champions League 2025/26. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este miércoles (21.00) al SL Benfica en la vuelta de los 'playoffs' de la Champions, un partido en el que los blancos defienden su poca renta de un gol, y que llega marcado por la suspensión provisional del argentino Gianluca Prestianni por supuestos insultos racistas a Vinícius Júnior, ahora con el Santiago Bernabéu dispuesto a vivir su primera noche europea decisiva del curso.

El Bernabéu vuelve a engalanarse para acoger un partido clave en el futuro continental del Real Madrid. Un duelo a todo o nada entre los blancos y las 'Águilas' empañado por el incidente entre Prestianni y Vinícius, que acusó al argentino que proferir contra él un insulto racista. El extremo del conjunto luso no estará en el feudo madridista por una sanción provisional de la UEFA, aunque viajó con el equipo a Madrid.

Atendiendo también a lo dos últimos precedentes, se espera un partido intenso y aguerrido, después del 0-1, gracias a un espectacular gol de Vinícius, con el que los de Álvaro Arbeloa regresaron de la ida en Lisboa, encuentro en el que se vengaron del rapapolvo sufrido en la fase de liga, cayendo por 4-2, para quedarse sin el codiciado 'top 8'.

Y es que el brasileño, de nuevo en el foco por lo ocurrido, está respondiendo con rendimiento. Con Arbeloa, ha generado 9 goles (6 tantos y 3 asistencias) y llega con la flecha para arriba pese a toda la polémica. En la derrota (2-1) en Pamplona que hizo perder el liderato doméstico a los merengues, el '7' fue de las pocas notas positivas, y ahora se enfrenta a otra noche europea que demanda la aparición de las estrellas.

El feudo madridista necesita activar el 'modo Champions', en el primer partido de una eliminatoria desde que el Arsenal ganara en la capital el año pasado para apear a los blancos de su competición fetiche en cuartos de final. Aunque esa mínima renta de un gol da esperanza a un club merengue que ha avanzado en 22 de sus últimas 23 eliminatorias en Champions en las que ganó la ida.

Además, el Bernabéu es garantía de éxito para los blancos, que acumulan seis victorias consecutivas en todas las competiciones como local y han ganado en seis de sus últimos ocho partidos en su estadio en la Champions. Aunque los blancos deben estar vigilantes ante un Benfica que no podrá contar con Prestianni, sancionado por la UEFA, ni con Mourinho, que regresa a Chamartín 13 años después expulsado.

Mientras la historia apoya las opciones del 15 veces campeón de Europa, las 'Águilas' no han podido superar siete de las últimas ocho eliminatorias en las que se fueron a la vuelta perdiendo la ida en casa. Y es que el equipo luso debe pelear también contra su reciente irregularidad lejos de Da Luz.

Los portugueses solo han vencido en dos de sus últimos seis partidos que han disputado como visitantes y se quedaron a cero en la mitad de ellos, por lo que buscan ser efectivos y no caer en el miedo escénico de un Bernabéu que ya ha visto como en la historia reciente cayeron equipos campeones de la competición como el Manchester City, el PSG, el Bayern de Múnich o el Chelsea.

Para el Benfica, después de una semana en la que Prestianni y su incidente han sido los absolutos protagonistas, tiene ante sí una oportunidad para agarrarse a algo de aquí a final de temporada, ya que está a 7 puntos del líder en la Liga Portuguesa y le eliminó el Oporto de la Taça de Portugal en cuartos de final.

En el terreno de las ausencias, el Real Madrid presenta las ya conocidas de Jude Bellingham, Éder Militao y Rodrygo Goes, a las que se suman las de Dean Huijsen y Dani Ceballos. Se espera el once habitual con ese sistema 4-4-2 que potencia a 'Vini', mientras se espera al mejor Mbappé, pichichi de la Champions con 13 tantos. En el Benfica, no estarán Felix, Soares y Veloso, además del mencionado Prestianni, mientras Sudakov llega con molestias.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Camavinga; Mbappé y Vinícius.

SL BENFICA: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro; Rafa Silva, Sudakov, Schjelderup; y Pavlidis.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.