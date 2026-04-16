Bernardo Silva dejará el Manchester City a final de temporada

Archivo - El jugador del Manchester City Bernardo Silva celebra un gol. - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista portugués Bernardo Silva dejará el Manchester City una vez finalice la presente temporada 2025-26, después de nueve campañas defendiendo la camiseta del club inglés y rozando la veintena de títulos, desde su fichaje en 2017 procedente del AS Monaco.

"Cuando llegué hace 9 años, perseguía el sueño de un niño pequeño: quería triunfar en la vida, quería lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás había esperado. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre guardaré en mi corazón", escribió el jugador en sus redes sociales.

Bernardo Silva confirmó en su mensaje que "dentro de unos meses" dejará el club 'cityzen'. "Llegará el momento de decir adiós a la ciudad donde no solo ganamos tanto como club de fútbol, sino también donde formé mi matrimonio y mi familia. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias a los aficionados, vuestro apoyo incondicional a lo largo de los años es algo que nunca olvidaré", relató.

"Mi principal objetivo como jugador era jugar siempre con pasión para que vosotros os sintierais orgullosos y bien representados en el campo. Espero que lo hayáis sentido en cada partido. Llegué como jugador del Manchester City, me voy como uno más de vosotros, un seguidor del City de por vida. Seguid apoyando a este joven equipo, estoy seguro de que os traerá muchos nuevos y fantásticos recuerdos en el futuro", defendió.

Además, se refirió al técnico catalán Pep Guardiola, al cuerpo técnico y a sus compañeros. "Gracias por todos los recuerdos y por dejarme formar parte de este viaje durante tanto tiempo. El ambiente que creábamos cada día en el campo de entrenamiento me hacía sentir como en casa y parte de una gran familia. Disfrutemos juntos estas últimas semanas y luchemos por lo que esta temporada aún nos depare", concluyó.

El luso fichó por el Manchester City en mayo de 2017, procedente del AS Monaco y nueve temporadas después dejará la entidad inglesa con 31 años con 19 trofeos como 'cityzen', entre los que destacan una Liga de Campeones y seis Premier League -cuatro de ellas consecutivas-.

Además, recientemente, con 450 partidos disputados, entró en el 'top 10' de jugadores con más partidos en la historia del club, superando a nombres como David Silva, Paul Power o Willie Donachie; y ha marcado 76 goles y dado 77 asistencias.