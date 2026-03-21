Betis y Celta quieren redondear la semana con un triunfo de Champions

Archivo - El jugador del Real Betis Natan de Souza junto a Álex Berenguer (Athletic Club). - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este domingo San Mamés para medirse al Athletic Club (18.30 horas) en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los béticos quieren prologar su estado de euforia con un triunfo que los afianzaría en la quinta plaza a costa de un necesitado Athletic, mientras que el RC Celta buscará hacer lo propio, para seguir en la lucha por la Champions, en ABANCA Balaídos ante el Deportivo Alavés (16.15 horas).

En San Mamés, Athletic Club y Real Betis medirán ambiciones en un duelo determinante, más para los locales, de cara a fijar objetivos para lo que resta de temporada. Los de Ernesto Valverde, que anunció los días previos al partido que abandonará el club a final de temporada, necesitan los tres puntos para no perder comba con un 'Top 7' que se les ha alejado después de sumar sólo uno de los últimos nueve puntos en juego.

Enfrente estará un Betis en el que se ha desatado la euforia tras la remontada europea del pasado jueves ante el Panathinaikos (4-0). Los verdiblancos continúan siendo los principales favoritos a hacerse con la quinta plaza que, a día de hoy, daría acceso a la próxima Liga de Campeones. Al arranque de la jornada, aventajan en tres puntos al RC Celta, por lo que ganar en Bilbao, algo que sólo ha logrado en una ocasión desde que se inaugurara el Nuevo San Mamés, es primordial para seguir manteniendo el colchón.

En lo deportivo, el partido viene marcado por el poco margen de descanso con el que el Real Betis afronta el encuentro --menos de 72 horas--, y por la posible vuelta a la alineación de los locales de Gorka Guruzeta, suplente en la derrota ante el Girona. Eso sí, más allá de que su hombre gol recupere el olfato, el Athletic buscará dejar su portería a cero por primera vez en 2026 para repetir el triunfo logrado en La Cartuja (1-2) en la primera vuelta.

En ABANCA Balaídos, el RC Celta buscará celebrar el pase a los cuartos de final de la Liga Europa junto a su afición con un triunfo ante el Deportivo Alavés que los mantenga vivos en la lucha por la quinta plaza. No lo tendrá fácil el equipo de Claudio Giráldez, que viene de hacer un esfuerzo importante entre semana en Lyon, aunque recibe a un conjunto babazorro necesitado de triunfos y que viene de puntuar en la pasada jornada ante el Villarreal (1-1).

El conjunto vigués quiere reencontrarse con el triunfo en Liga después de dos jornadas seguidas sin ganar. Pese a ello, el empate en La Cartuja frente al Real Betis fue un resultado positivo, ya que impidieron que los andaluces pusieran tierra de por medio. Ahora, deben confirmarlo, con la ausencia del sancionado Ilaix Moriba, sumando tres puntos en casa, algo que sólo han conseguido en uno de sus tres últimos partidos ligueros.

Además, el Deportivo Alavés buscará la primera victoria a las órdenes de Quique Sánchez Flores. Los albiazules llegan inmersos en una dinámica muy negativa --siete jornadas sin ganar-- que los ha colocado al borde del precipicio del descenso. Así, sólo les vale la victoria, un resultado que no consiguen en Vigo desde el año 2018 y para el que no podrán contar con la ayuda del defensa marroquí Yusi, sancionado.

PARTIDOS DE LA JORNADA 29 DE LALIGA EA SPORTS

Domingo 22.

FC Barcelona - Rayo Vallecano. Cordero Vega (C.Cántabro) 14.00.

RC Celta - Deportivo Alavés. Sesma Espinosa (C.Riojano) 16.15.

Athletic Club - Real Betis. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 18.30.

Real Madrid - At. Madrid. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.