El Betis quiere soñar en Europa y resarcirse de un inicio de año dubitativo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se enfrenta este jueves (21.00 horas) al KAA Gent belga en el Ghelamco Arena en la ida de la fase de 'playoff' de acceso a los octavos de final de la Conference League, un duelo en el que los verdiblancos buscarán resarcirse de un inicio de año dubitativo, donde tan solo cosecha dos victorias, ante los belgas que acumulan cinco choques consecutivos sin conocer la derrota.

Los béticos encaran esta nueva eliminatoria tras no terminar de hacer los deberes durante la fase liga de la competición donde finalizó en decimoquinta posición, con 10 de los 18 puntos posibles (3V, 1E y 2D). Una clasificación que certificó en la última jornada gracias a una victoria por la mínima ante HJK finlandés (1-0), a pesar de una fase muy irregular.

Para seguir adelante en la Conference, el equipo de Manuel Pellegrini necesita despejar las dudas mostradas en las últimas semanas y dar su mejor cara. Al equipo verdiblanco le urge cambiar el rumbo para salir de la mala situación deportiva que atraviesa: en lo que va de año tan solo han ganado dos partidos, al Huesca en la Copa del Rey (0-1) y al Mallorca en LaLiga EA Sports (0-1). Dos victorias lejos del Estadio Benito Villamarín, algo que el Betis tratará de replicar en Bélgica para volver a Sevilla con un buen resultado.

A pesar de afrontar la eliminatoria en el peor momento de su temporada que se certificó con la remontada en Liga el pasado sábado ante el Celta (3-2), los béticos confían en que el encuentro europeo sirva como punto de inflexión y el equipo reaccione. A eso se agarra un conjunto verdiblanco que parte como favorito de la eliminatoria, pero donde no se debe relajar.

Aunque el 'Ingeniero' ha acostumbrado a rotar en esta competición europea, el chileno deberá confeccionar un once titular reconocible si no quiere verse fuera del torneo a las primeras de cambio. No podrá contar con los lesionados Héctor Bellerín, William Carvalho y Pablo Fornals; además del sancionado Aitor Ruibal.

En la portería, Adrián San Miguel parece haberse hecho con la titularidad en la Conference League con Natan y Diego Llorente, goleador el pasado fin de semana, en el centro de la defensa. Marc Roca y Cardoso fortalecerían un centro del campo donde Isco y el flamante fichaje Antony. En la parte ofensiva, Bakambu previsiblemente será la única referencia bética, aunque el colombiano Cucho Hernández podría sorprender en el once.

Enfrente estará el KAA Gent belga que ha cosechado nueve puntos en la liga fase de la Conference League. Un equipo que ha destacado en esta competición por su gran capacidad ofensiva fruto de los ocho goles anotados en los seis partidos disputados hasta la fecha, pero también se muestra frágil en defensa donde ha encajado ocho tantos.

Además, el conjunto belga llega con nuevo entrenador. El bosnio Danijel Milicevic tomó las riendas hace unas semanas tras el mal rendimiento del equipo de la mano del belga Wouter Vrancken en la competición doméstica donde marcha sexto a 20 puntos del líder KRC Genk. Por lo que el funcionamiento de los locales será algo distinto al de los anteriores enfrentamientos europeos.

El Gent acumula cinco choques consecutivos sin conocer la derrota, con 4 empates y tan solo una victoria. El nuevo técnico ha implementado un nuevo sistema de juego con tres centrales, en lugar de una línea de cuatro atrás con la que venían jugando los belgas, en los tres partidos que ha dirigido hasta ahora el bosnio. Para este encuentro, el conjunto local contará con las bajas de Vandenberghe, Watanabe, Fadiga, Omgba, Hjulsager y Max Dean.