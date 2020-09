Blanco: "Rubiales es un líder natural, con él están por escribirse las mejores páginas del fútbol español"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha calificado a Luis Rubiales, que este lunes ha sido reelegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como "un líder natural", y se ha mostrado convencido de que bajo su liderazgo "las mejores páginas del deporte español a través del fútbol están por escribirse".

"Es un gran día para el fútbol y el deporte español, para España. Mis palabras salen del corazón. Muchos presidentes han pasado, a todos hay que hacerles un homenaje, pero con Luis se inicia una larga trayectoria repleta de éxitos. A veces no somos conscientes de lo que el fútbol español significa. En el cociente medios-resultados, España es el mejor fútbol del mundo", señaló en su intervención en la Asamblea General de la RFEF.

Además, destacó que la RFEF representa "la excelencia del deporte y de la gestión". "Eso solo se consigue cuando hay planificación, interés, pasión y capacidad. Ahora, con la elección del nuevo presidente, iniciamos una nueva etapa en la que cada paso será un objetivo", manifestó.

"Elegís a un líder natural, que es Luis, lleva en su ADN la palabra fútbol. Luis aúna todos las cualidades que le hacen ser un gran dirigente, para adaptar el fútbol a la situación real que vivimos, para que siga siendo un gran referente de España. Sabe a dónde va, sabe el camino que hay que recorrer. Tiene algo que yo defiendo con orgullo, que es que luchará sin duda y sin desmayo", continuó.

Además, Blanco destacó que el máximo mandatario de la RFEF ha sido uno de los "muchos padres" de los protocolos que han puesto las bases para que las competiciones empiecen. "En ese protocolo, una de las personas que más ha luchado para que el deporte español se ponga en funcionamiento se llama Luis Rubiales. Tenéis un gran pasado, pero estoy convencido de que bajo el liderazgo de Luis, las mejores páginas del deporte español a través del fútbol están por escribirse. Escribámoslas todos juntos", pidió.

Posteriormente, Rubiales agradeció sus palabras. "Si el fútbol y el deporte de categoría no profesional va a volver, es gracias a ti. Tú has liderado el movimiento de todas las federaciones, nos has unido, y has sido, junto al ministro Uribes, que ha tenido una enorme sensibilidad, partícipe de que el deporte vuelva. Te quiero dar las gracias en nombre del fútbol español", apuntó.