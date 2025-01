Bordalás denuncia ante la Policía amenazas en redes: "No estoy bien, el algo muy grave"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, informó este viernes de que ha interpuesto "la pertinente denuncia ante la Policía" por las amenazas recibidas en las redes sociales tras el empate cosechado ante el FC Barcelona (1-1) en la última jornada de LaLiga EA Sports, algo que el alicantino considera "muy grave" y por lo que no está "bien".

"La verdad que no estoy bien, es algo muy grave. Aprovecho para trasladar que ya hemos puesto la pertinente denuncia a la Policía, imagino que el trámite será largo, pero confiamos en que se haga justicia y que esto no me vuelva a ocurrir ni a mí ni a absolutamente nadie", avanzó el técnico 'azulón' en la rueda de prensa previa al duelo ante la Real Sociedad.

Bordalás escribió en Instagram un mensaje agradeciendo el apoyo de la afición 'azulona' durante el partido ante el Barça: "Gran punto ante un rival de esta magnitud. Orgulloso del esfuerzo y la entrega de todo el equipo. Seguimos sumando, paso a paso. Gracias por el apoyo de siempre en el Coliseum!", rezó el texto, al que respondieron varias cuentas con amenazas como "a tus hijos ya les buscaremos ya" o "te matamos a ti y a tu familia".

Además, el alicantino valoró las quejas del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y del entrenador azulgrana, Hansi Flick, por el arbitraje en el Coliseum. "Soy un entrenador muy respetuoso con todos los colegas, y te lo voy a resumir muy fácil. Respeto al que respeta, el que no respeta no merece ese respeto y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas cuando no ganas", dijo tajante.

"Siempre se dice, esta persona es un señor. Cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante es muy sencillo ser un señor, pero cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor", comentó sobre el entrenador alemán. "Ojalá sigamos teniendo esas excusas, será buena señal, querrá decir que el Getafe ha sacado un buen resultado. Estoy cansado de terminar partidos que te desean suerte pero te ganaron. Aquí no fueron capaces de ganarnos en el terreno de juego", concluyó.