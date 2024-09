Bordalás: "Enfrentarse ahora al Barça es doblemente difícil por su arranque"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Sabemos que es muy complicado, nos enfrentamos a un grandísimo equipo. Siempre es difícil enfrentarte al FC Barcelona de local, siempre lo ha sido históricamente. Obviamente, ahora es doblemente difícil por su arranque", reconoció el técnico 'azulón' en la rueda de prensa previa a su visita a Montjuïc este miércoles (21.00).

Después del triunfo azulgrana por 1-5 en La Cerámica, Bordalás destacó la "facilidad" del Barça para crear ocasiones de gol. "Tenemos que hacer un gran partido, no tememos al FC Barcelona ni a ningún equipo, lo respetamos, sabemos que es un grandísimo equipo y vamos con la máxima ilusión", aseguró.

"El Barça está en un momento increíble de juego. Es, si no el mejor, de los mejores equipos en cuanto a resultados. Podemos comprobar no solamente el talento que tienen sino la energía. Lo que más me gusta del equipo es cómo trabajan, cómo corren, cómo presionan. Va a ser un partido de mucha exigencia, pero el equipo está mentalizado para intentar hacer un gran partido", agregó sobre su rival.

Bordalás admitió que "las apuestas ahora mismo están a favor del FC Barcelona", pero recordó que "esto es fútbol" y puede ocurrir cualquier cosa. "Para ganar tienes que hacer muchas cosas bien en casa del Barcelona, somos conscientes, pero no se puede dudar es de este equipo, que ha demostrado que lo da absolutamente todo, que va a competir, que va a dejarse todo, eso es innegociable y lo van a hacer mañana", defendió.

"Siempre les digo que hay que creer, creer y creer, tener confianza en uno mismo, en el equipo, en el compañero. Confiar en que no somos inferiores a nadie, y con esa mentalidad hay que saltar al terreno del juego", expresó como receta para el triunfo, antes de mostrar tranquilidad después de no sumar ni una victoria en Liga. "No estoy preocupado, sinceramente. Lo más importante es que al final del campeonato tengamos los puntos necesarios y estemos donde queremos estar", dijo alejándose de la "ansiedad".

Bordalás sacó pecho de la capacidad ofensiva del equipo en cuanto a que son "el equipo que más tira a puerta del campeonato", y celebró que Borja Mayoral ya sea parte del grupo, con minutos en los dos últimos partidos. "Ojalá, por el déficit que tenemos de cara a gol, vaya alcanzando su mejor nivel. Está ilusionado, tenía muchas ganas de reaparecer. Él es un chico al que no le puede la responsabilidad, tiene personalidad y es consciente de que todavía no está al 100%, tenemos que recuperarle poco a poco", advirtió.

También se acordó de Chrisantus Uche, "un chico joven" que les ha "sorprendido a todos", aunque le quieren quitar peso de los hombros. "Quizá, hemos generado unas expectativas y una responsabilidad excesiva en un chico que acaba de llegar al fútbol profesional, y todo requiere un periodo. Pero tenemos plena confianza en que su progresión va a ser la adecuada", valoró.

Mientras que en el FC Barcelona, Bordalás comentó que ver jugar a Lamine Yamal "es una delicia". "Es un jugador que desde su irrupción tiene unos números espectaculares, una madurez increíble, y puede llegar a un nivel increíble. El Barça tiene jugadores muy jóvenes pero con un talento muy grande, y todos ya tienen una experiencia sobrada y lo compensan con esa ilusión y con ese talento que tienen", analizó sobre la plantilla azulgrana.

"Está claro que la baja de un jugador como Ter Stegen siempre es una muy importante, porque es un grandísimo guardameta. Lo viene demostrando durante muchas temporadas, pero en el Barcelona, cualquier jugador que juegue tiene un grandísimo nivel si no, no estaría en la plantilla del FC Barcelona", dijo sobre la ausencia del portero alemán, al que deseó, como a Rodri Hernández, una pronta recuperación.

Finalmente, y dentro del debate del estilo de juego, Bordalás defendió que "jugar bien al fútbol es ganar". "Sabemos que hay mucho romanticismo, a mí Johan Cruyff en una charla que tuve con él cuando yo empezaba en esto me comentaba 'si tienes buenos jugadores, podrás jugar bien al fútbol, si no tienes buenos jugadores, olvídate', y es la realidad", concluyó.