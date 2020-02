Bordalás: "Me gustan muchas cosas de los equipos de Setién"

Publicado 14/02/2020 17:49:04 CET

El entrenador del Getafe, José Bordalás, aseguró este viernes que le gustan "muchas cosas" de los equipos que entrena Quique Setién, técnico con el que ha vivido alguna disputa que ya tiene "más que olvidado", y recordó que ganar al FC Barcelona en el Camp Nou "es algo que se da pocas veces" y que su equipo, pese a su sorprendente tercera plaza en LaLiga Santander, sólo pretende "disfrutar del momento".

"Me gusta el fútbol en general y espero mucho de todos los entrenadores porque ser entrenador es algo muy difícil. Me gustan muchas cosas de los equipos de Setién", aseveró Bordalás en rueda de prensa sobre su relación con el cántabro que no parece ser la mejor.

En este sentido, reconoció que no le gustaron "algunos calificativos" que le dirigió el técnico blaugrana. "Pero no por mí, que no tengo ningún tipo de rencor, la respeto y tengo experiencia y no me afectan ni los elogios ni las críticas, sino por los chicos, que se quejaron porque tiraba por tierra el esfuerzo y dedicación de un equipo que es ejemplo de todo. Lo tengo más que olvidado", admitió.

"No lo sabemos, nunca es buen momento para jugar contra el Barça y ganarle en su estadio sabemos que es dificilísimo, que se da pocas veces y para lo que hace falta hacer un gran partido. Todavía no ha perdido esta temporada en casa y eso demuestra lo difícil que es, somos conscientes. Tenemos un porcentaje bajo de ganar, pero esperamos que se decante a nuestro favor", opinó el alicantino sobre la visita al Camp Nou.

Además, remarcó que ganar allí sea una "asignatura pendiente". "Parece que estemos al nivel del Barça o de los equipos grandes, pero estamos muy por debajo en posibilidades y presupuesto, y lo que queremos es hacer buenos partidos y disfrutar del momento", subrayó Bordalás.

El técnico 'azulón' no firma el empate porque "nunca" ha afrontado un partido ni ha "dicho" a un jugador que este sería "un buen resultado". "Sacar un punto en el Camp Nou es difícil, pero vamos con toda la confianza del mundo y los jugadores quieren demostrar que tenemos capacidad para hacer buen partido", añadió.

"El Barça tiene pocos puntos débiles, pero todos los tenemos y se intenta atacarlos. Más que buscar los suyos, queremos fortalecer nuestras virtudes, que son bastantes, e intentar neutralizar a un equipo buenísimo que tiene a Messi, que todos sabemos que es el mejor", remarcó del equipo blaugrana.

El partido estará marcado por la posible participación de Ángel, uno de los que suena para sustituir al lesionado Dembélé si LaLiga da su visto bueno. Ángel Torres, presidente del Getafe, reconoció que era complicado decir "no" al Barça si quiere un jugador, pero Bordalás no cree que haya abierto "las puertas" al canario.

"Lo que diga lo respeto, pero he hablado con él y no quiere decir eso. Del Getafe no se va a ir nadie con facilidad. Ángel es un jugador importante y aunque ahora tenga menos minutos, nos ha ayudado mucho y nos va a ayudar mucho. No pienso en que se pueda marchar, en los medios he visto muchos candidatos", opinó el de Alcoy.

Por otro lado, confesó que, "sinceramente", no esperaba estar tercero en la tabla a estas alturas de la temporada, sobre todo por las prestaciones del año pasado y la dificultad que conlleva jugar tres competiciones. "Es algo muy meritorio, pero queda mucho campeonato. Ahora se nos valora por la temporada pasada y se generan muchas expectativas", puntualizó.

"Es agradable que se reconozca el trabajo de los chicos, pero hay que estar con humildad porque los elogios debilitan y ya he tenido alguna experiencia en este sentido. Llegarán malos resultados y lo que hoy es elogio se convierte en crítica", avisó.

"No hemos hablado absolutamente nada del Ajax", replicó Bordalás sobre la visita el jueves del campeón de la Eredivisie en la Liga Europa. "Yo siempre hablo a los jugadores del partido inmediato, soy una persona que he pensado siempre que lo más importante es el momento y que no sirve nada del pasado ni del presente", sentenció.