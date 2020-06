Bordalás: "El vestuario no está satisfecho, el objetivo era sumar más puntos"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, reconoció que el vestuario "no está satisfecho" después de sumar un punto en los dos primeros partidos de la reanudación de LaLiga Santander, pero advirtió que el tropiezo en el Coliseo ante el Espanyol "ya está olvidado" de cara a su duelo de este sábado ante el Eibar donde su equipo también se juega "muchísimo".

"El vestuario después de estos dos partidos no está satisfecho. Nuestro objetivo era haber sumado más puntos, pero estamos viendo resultados sorprendentes y sobre todo que no es fácil absolutamente para nadie, salvo para el FC Barcelona y el Real Madrid", señaló Bordalás este viernes en rueda de prensa.

El alicantino remarcó que al equipo no está más tranquilo porque sus rivales también hayan fallado. "No nos consuelan sus resultados, sólo pensamos en nuestros partidos y resultados. Si hubiéramos ganado tendríamos alguna diferencia sobre otros equipos, pero tenemos que seguir con la misma humildad porque si perdemos eso, estamos 'muertos', y si nos creemos lo que no somos, no rendiremos, ya se ha visto como ha cambiado todo en dos jornadas", expresó.

El preparador 'azulón' no buscó excusas en el parón porque "todos, sin excepción" han estado parados "el mismo tiempo" y han tenido "los mismos días para preparar la vuelta a la competición". "Si hubiésemos sacado el partido de Granada, todo habría cambiado. En el fútbol el estado anímico es muy importante", comentó.

En este sentido, dejó claro que el partido contra el Espanyol "está olvidado". "Hemos analizado los errores, los hemos corregido y ahora estamos ya en otra dimensión", puntualizó, recordando que en estas dos jornadas se han visto "muchos partidos que se están decidiendo por muchos detalles".

"Creo que ya estamos habituados", replicó sobre el volver a jugar sin público en el Coliseo. "El martes fue la primera aparición en nuestro estadio sin afición y eso quizá nos afectó, pero ya no va a ser nuevo", subrayó.

Del Eibar, remarcó que es "un equipo con necesidad" y del que no deben fiarse porque "ya hizo un partido muy bueno a pesar de perder, sobre todo en el segundo tiempo, contra el Real Madrid, y contra el Athletic creo que hizo un partido magnífico y mereció la victoria".

"LA DECISIÓN DE RESCINDIR FUE DE ANTUNES"

"Tiene jugadores con mucha experiencia y un gran entrenador, tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos sumar los tres puntos. Es un partido importantísimo para nosotros también", añadió Bordalás, que confirmó que Djené "entrenó con normalidad" y que la lesión de Cabaco "no es tan grave", pero que el central estará "fuera un tiempo por un fuerte esguince de tobillo".

El técnico de Alicante se ha convertido en el entrenador del club madrileño con más partidos dirigidos en Primera, con 105, algo que "no es fácil". "Dependemos de los resultados y aunque hagamos un buen trabajo, el fútbol es de una exigencia brutal. Es una satisfacción porque estoy donde quiero estar, ojalá podamos estar mucho tiempo y sacar buenos resultados", consideró.

Finalmente, se refirió a la rescisión de contrato del portugués Vitorino Antunes. "Acababa contrato y no se le iba a renovar, se habló con él para ver si estaría dispuesto a continuar hasta que acabase la temporada y comentó que sólo hasta el 30 de junio. Estaba contando poco desde que salió de la lesión y la decisión de rescindir ha sido suya, le deseamos toda la suerte del mundo porque ha tenido comportamiento ejemplar y es un jugador que nos ha dado muchísimo", afirmó.