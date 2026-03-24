Del Bosque: "España es una de las favoritas en el Mundial, sabemos jugar a todo"

El periodista Pedro Pablo San Martín, el doctor PEdro Guillén, el ex seelccionador absoluto de fútbol Vicente del Bosque, el presidente de honor de la AEPD Julián Redondo y las doctoras Isabel Guillén y Ana de la Torre. - CLÍNICA CEMTRO

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex seleccionador nacional masculino Vicente del Bosque defendió este martes que el combinado español es "una de las favoritas" para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, porque el equipo entrenado por Luis de la Fuente sabe "jugar a todo".

"España va bien, tenemos un estilo de juego, un método, un buen seleccionador, muy buenos jugadores. Estamos en un momento óptimo. España parte como una de las favoritas (en el Mundial 2026), sabemos jugar a todo", destacó el exentrenador en un coloquio organizado por Clínica CEMTRO y la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en Mirasierra.

Del Bosque, ganador del Mundial en 2010 y la Eurocopa en 2012, abordó asuntos deportivos como la gestión de un vestuario. " El ambiente y el clima tiene que ser el ideal, hay que darle importancia a eso, que haya un ambiente cordial y no puñetero. Conforme van jugando los partidos, unos se consolidan como titulares y otros no tanto. Tendríamos que escarbar mucho para encontrar jugadores problemáticos (en su etapa), hemos tenido suerte con jugadores muy correctos", recordó.

El salmantino, de 75 años y en un encuentro en el que se trató el aspecto de la medicina del deporte, no cree que los futbolistas "mientan cuando están lesionados". "El entrenador tiene que estar emparejado con el médico, lo que diga el médico por encima de todo", expresó.

"Quiero pensar que un futbolista no cambia cuando se acerca un mundial, la exigencia de los clubes en la actualidad es máxima", agregó respecto a la mentalidad de un jugador para cuidar más su estado físico cuando una cita mundialista se acerca en el calendario.

Porque a Del Bosque, jugador del Real Madrid de 1973 a 1984 --ganador de cinco Ligas y cuatro Copas del Rey--, "no" le "importa" como espectador este calendario actual cargado de partidos. "Cuantos más partidos haya, mejor, si no lo quieres ver, quita la televisión", comentó. "Antes se entrenaba bien, porque ahora no hay casi tiempo, pero no digo entrenar mejor, sino entrenar más. Ahora cada día los entrenadores están más preparados y se entrena mejor", reflexionó.

"En cualquier época del año, los clubes se van a quejar de esto. Ahora se quejan de lo de las 72 horas entre partido y partido, pero como espectador... Hay periodistas que no les gusta que haya partidos", ironizó.

Por su parte, el doctor Pedro Guillén, presidente y fundador de Clínica CEMTRO, recordó que antes "no pasaba una semana que no operara dos pubis, y ahora es raro". "Y esto es debido a los grandes servicios médicos, los fisios y readaptadores que hay ahora. El deportista hoy no se puede quejar, solo tiene que ir a una consulta de un médico que lleve deportistas, son unos privilegiados. Hoy disfrutan de un bienestar médico como nunca", ensalzó.

Además, señaló sobre los jugadores que sufren pubalgia, como Nico Williams o Lamine Yamal, entre otros, la infiltración como una opción. "Yo he infiltrado a muchos con pubalgia. Es diferente en un futbolista que en un golfista, por el contacto. Infiltrar se ha hecho toda la vida, y no pasa nada", dijo.

"Quiero dar al deporte la situación científica que precisa. La forma de curar va a cambiar en el mundo, porque lo que llega ahora no es dar un medicamento para quitar el dolor, sino un medicamento para regenerar el tejido dañado, esto cambiará la medicina muy pronto", avanzó Guillén.

Mientras que la doctora Isabel Guillén se mostró "asustada con la cantidad de lesiones musculares" que sufren los futbolistas en la actualidad. "Ahora, incluso las tienen gente más joven. La lesión más frecuente es la muscular", insistió.

"Una rotura de ligamento cruzado anterior lo normal es que se opere en deportes de contacto. El ligamento es como un cinturón, te debe sujetar. Se da más en mujeres por razón hormonal, la forma de las piernas y una escotadura más estrecha. Conmigo muchos jugadores han llorado en la consulta cuando le hemos dicho que tenían el cruzado roto", reveló Guillén, que advirtió que "una lesión supone mucho estrés físico y mental".

Finalmente, la doctora Ana de la torre, también de la Clínica CEMTRO y en el Getafe CF desde 2007, defendió que "lo más importante" para afrontar una lesión en un futbolista "es no sacarles de su ambiente habitual". "Tratarle en ese ambiente, ellos tienen una rutina, arropados por la gente con la que están habitualmente, eso les ayuda a salir antes", afirmó.