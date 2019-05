Del Bosque: "Según se están poniendo las cosas, la cantera es una parte importante de la vida de un club"

Publicado 21/05/2019 14:55:22 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador nacional Vicente Del Bosque afirmó que, "según se están poniendo las cosas" con los elevados costes de fichajes y salarios, cuidar, formar y promocionar la cantera es "una parte importante de la vida de un club", para los que será "imposible seguir subsistiendo" si descuidan esa faceta del club.

"Todo el mundo cree en la cantera, no creo que haya ningún club que no mire para abajo, porque según se están poniendo las cosas, es una parte importante de la vida de un club, cuidarla, captarla, formarla y promocionarla. Sin eso es imposible que los clubes vayan a seguir subsistiendo", sostuvo Del Bosque en su intervención este martes sobre la importancia del fútbol base durante el Congreso 'Madrid Youth Football Summit'.

Además, el salmantino cree que, "en el plano económico", las canteras "siempre son rentables". "Todos los chavales son de alguna cantera y es bueno cuidarla para que den sus frutos, es una obviedad", añadió. "La edad no es ningún mérito, ser joven debe ir acompañado de calidad de ganas, y el ser mayor... Son estados. Pero no porque seas joven o mayor tienes que quedarte. Muchas veces no nos damos cuenta que la frescura del que viene desde abajo es mejor que alguien avejentado", matizó.

"Sabemos el rendimiento de las canteras en España, los mejores años de la Real Sociedad fueron cuando la cantera era la base de todo, el Real Madrid creo que es el club que más jugadores ha sacado de la cantera y han jugado en la selección. No hay que favorecer a uno de la cantera, pero tampoco perjudicarle, hay que ser justos", opinó sobre cómo tratar a un canterano dentro del club.

Así, no cree que los que pertenecen a un club desde pequeños tengan "un sentimiento mucho mayor" que aquel jugador que viene de otro club, poniendo de ejemplo los casos de "Puskas y Di Stefano", ambos húngaros del Real Madrid.

Precisamente, no quiso valorar los nombres de lo que se hablan para el nuevo proyecto del Real Madrid. "El club tiene gente suficiente para hacerlo lo mejor que pueda", advirtió. "Tuve la suerte de nacer en la cantera del Real Madrid, me considero un privilegiado por haber estado tantos años en un club. En esos 17 años me sentí imprescindible, me sentí muy útil. Estaba deseando ir a trabajar, yéndome el último. En el primer equipo siempre tuve momentos de estar bien, no sufrí especialmente", recordó durante su ponencia en el Congreso sobre su etapa en el club blanco.

"No hay un perfil único, todos valen para todos los equipos. En los vestuarios también hay muy pocas diferencias, algún futbolista dijo durante mi etapa como seleccionador que los valores del Barcelona y el Real Madrid eran distintos, pero yo creo que no, los comportamientos ahora son prácticamente iguales", relató una vivencia de su época en el banquillo de la selección.

Además, alabó el gran nivel y el rendimiento del fútbol español en los últimos 20 años, gracias a que clubes y Federación han hecho "muy bien las cosas". "No hay nada que sea casual. En esas dos décadas, el Madrid ha ganado creo que siete Champions y si añades las del Barça, prácticamente el 50 por ciento, el Atlético ha ganado un par de Ligas Europa, el Sevilla... Ante vestíamos una camiseta distinta a los demás y teníamos complejos que nos hacían imposible estar a la altura de los demás", analizó la hegemonía del fútbol español.

Con motivo del Congreso, gracias al cual miembros de la Superliga China conocerán de primera mano cómo funcionan las academias y canteras de varios clubes españoles, Del Bosque insistió en que no hay "una receta única" para generar un buen modelo de fútbol. "China tiene un plan hasta 2050 y eso es bueno, como cualquier entrenador que tiene un plan para su equipo. No sé si España volverá a ser campeona del mundo, pero tenemos que defender lo que nos ha ido bien", agregó.

"Hay que ser realistas. Son pocos los jugadores chinos que salen, pero para los chinos el fútbol es un hecho muy bueno. No sé si sacarán muchos jugadores, pero seguro que harán una juventud más sana (si cuidan la cantera). Primero, es que estén emocionados con lo que hacen y encima estar liderado por alguien de peso, como vosotros, un país detrás. No solo existe una verdad, no se puede ser absoluto, lo que vale es el trabajo, captar jugadores, formarlos y educarlos", aconsejó a los dirigentes chinos.