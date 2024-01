Brahim desatasca al Real Madrid en Aranda

Los de Carlo Ancelotti sellaron su pase a octavos de la Copa del Rey ante una Arandina que planteó batalla



MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha sellado este sábado ante la Arandina (1-3) su pase a los octavos de final de la Copa del Rey, un encuentro en el que pudo reaccionar tras una atascada primera mitad a partir de un penalti transformado por Joselu, que ofreció tranquilidad ante un rival que supo resistir durante casi una hora de juego y que se marchó con el premio del gol.

La caída en el área de Brahim, que solo un minuto antes había perdonado el primer tanto de la noche, permitió a los de Carlo Ancelotti adelantarse a los 54 minutos con gol de Joselu en el Juan Carlos Higuero, que había ampliado su aforo hasta casi 12.000 espectadores. Sin tiempo para celebrarlo, el propio Brahim incrementó la renta en el siguiente minuto con un zapatazo ante el que nada pudo hacer el portero del conjunto burgalés.

Rodrygo, ya en el descuento, hizo subir el tercero al marcador con un disparo cruzado, antes de que la Arandina firmase el gol del honor en una acción en la que Cabral superó a Fran García y Nacho introdujo en esférico en su propia portería.

Las rotaciones marcaron el once de Carlo Ancelotti en Aranda, donde se produjo el estreno como titular de Arda Güler, que respondió a la confianza del míster con un disparo desde la frontal en el arranque del choque que desvió el guardameta local, y los jóvenes Tobias, Carrillo y Nico Paz también tuvieron hueco en la alineación inicial.

Tras un remate de Eduardo Camavinga, el centrocampista otomano se animó con un par de remates peligrosos más antes de los 20 minutos, y solo el palo izquierdo evitó su primer tanto como madridista en una falta botada al borde del área. Los blanquiazules, por su parte, se animaban y buscaban sorprender al vigente campeón con saques de banda largos de Pesca y un par de contras de Frodo y Ayoub, todas ellas infructuosas.

En la reanudación, Brahim se internó en el área e intentó abrir la lata en un chut que se marchó lamiendo el poste, aunque no perdonó un minuto más tarde cuando Zazu cometía penalti al derribarle en una de sus internadas. Frente a los once metros, Joselu no perdonó con un lanzamiento potente que no pudo parar Adrián Álvarez a pesar de adivinar las intenciones del gallego (min.54).

Solo un minuto después, un mal despeje de Pesca permitió al propio Brahim recoger el rechace y ampliar la diferencia en el luminoso (min.55). Álvaro Rodríguez y Joselu, con dos remates que se fueron por encima del larguero, rozaron el tercero, que llegó en el minuto 90 con Rodrygo libre de marca y superando al guardameta rival con un tiro cruzado.

El público del Juan Carlos Higuero se desató en el tiempo extra después de que, en una gran jugada de Cabral, Nacho anotase en propia portería para dar un gol histórico a la Arandina, que se despidió con honor y cerró la noche con una vuelta al estadio bajo la ovación de sus aficionados.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARANDINA, 1 - REAL MADRID, 3 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ARANDINA: Adrián Álvarez; Átomo, Deiby Ochoa, Jaime Márquez, Pesca, Haji Ceesay; Vitolo (Fer Bajo, min.77), Zazu (Jorge, min.70), Santa (Carmelo, min.70); Frodo (Cabral, min.59) y Ayoub El Battioui (Manzano, min.59).

REAL MADRID: Kepa; Tobias (Álvaro Rodríguez, min.79), Carrillo, Nacho, Fran García; Camavinga (Valverde, min.58), Ceballos; Brahim, Arda Güler (Rodrygo, min.58), Nico Paz (Mario Martín, min.69); y Joselu.

--GOLES:

0-1, min.54: Joselu, de penalti.

0-2, min.55: Brahim.

0-3, min.90: Rodrygo.

1-3, min.92: Nacho, en propia puerta.

--ÁRBITRO: García Verdura (C.Catalán). Amonestó a Pesca (min.53) y a Cabral (min.76) por parte de la Arandina.

--ESTADIO: Juan Carlos Higuero.