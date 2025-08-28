Butragueño: "El calendario que nos ha tocado en la Champions League no nos da tregua"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha afirmado que "el calendario" que les ha "tocado" este jueves en la fase de liga para la Liga de Campeones 2025/26 "no" les "da tregua", incluyendo un viaje a Alma Ata (Kazajistán) para enfrentarse al Kairat.

Dejando aparte la anécdota del conjunto kazajo, entre los demás oponentes del Real Madrid hay para Butragueño "mucha tradición" porque "son clubes históricos" como el Manchester City, el Liverpool, la Juventus de Turín y el Benfica, "que saben disputar este tipo de partidos".

"Entonces, el calendario que nos ha tocado en este grupo no nos da tregua, pero al mismo tiempo también es una oportunidad para nuestros aficionados de disfrutar del mejor fútbol y eso también tenemos que intentar aprovecharlo. Los rivales de máxima categoría nos van a exigir mucho, pero ese desafío también creo que puede ser muy atractivo para el equipo", declaró a Realmadrid TV desde el Foro Grimaldi de Mónaco.

"Sabemos que esta competición es muy difícil. Los rivales que nos han tocado todos son de un gran nivel, sin duda. Por lo tanto, nos esperan partidos igualados y que tendremos que prepararlos muy bien. Dicho esto, esta competición la vivimos con una especial ilusión y con toda la esperanza, lógicamente, en el equipo", añadió Butragueño en su charla.

"Entendemos que la plantilla tiene muchos recursos y que ofrece a Xabi [Alonso] muchas alternativas. Y por supuesto que confiamos y esperamos en que el equipo responda a las expectativas de todos nuestros aficionados", dijo el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

"Contra el Liverpool también hemos jugado varias veces en los últimos años. Entonces, sí, nos conocemos muy bien. Son equipos de máximo nivel. Sin duda, ellos, igual que nosotros, aspiran a ganar esta competición. Y son partidos que, sin duda, para los aficionados serán fantásticos porque son de gran nivel,de lo mejor que pueden ver ahora mismo en el mundo. Pero, evidentemente, la dificultad será máxima y tendremos que ofrecer un grandísimo nivel para poder batirlos", subrayó.

Luego se centró en el Kairat Almaty. "Es cierto, nunca hemos jugado contra ellos. Está muy lejos y sin duda es otro elemento a tener en cuenta, tanto a la hora de ir allí como para volver después del partido, teniendo en cuenta el calendario tan exigente y tan comprimido que tenemos. Pero hay que aceptarlo y hay que preparar ese partido bien, como todos, con la esperanza por supuesto de ganar", aseguró.

"Todos los partidos van a ser importantes y sabemos que todos los rivales, cuando se enfrentan al Real Madrid, están especialmente motivados, lo que provoca que tendremos que, insisto, ofrecer un gran nivel y estar atentos a todos los detalles para poder vencerlos", agregó.

"En esos cuatro partidos que nosotros disputamos en casa, el papel que tiene que desempeñar la afición es muy importante para nosotros, tenemos que conseguir cuatro victorias en esos cuatro partidos. Nuestra afición nunca falla, hay que destacarlo porque ellos saben que esta competición es muy particular, que significa mucho para el club, para los jugadores, para ellos y para nuestros aficionados", recalcó.

En este sentido, señaló que "esa unión que se ha ido fortaleciendo con el tiempo" y que "va a ser necesaria en ese partido". "Es normal que nuestra afición viva esta competición con una ilusión máxima porque ellos saben además que son partícipes de todos los triunfos", indicó.

"Contra el Benfica creo que la última vez que nos enfrentamos fue en el año 65, en los años 60, y contra el Olimpiacos creo que la última vez en el año 2006. Vamos a ver, estos equipos cuando juegan en casa con el apoyo de su público son especialmente difíciles. Por supuesto, no hablo de Liverpool, que en Liverpool sabemos la fortaleza que tiene como equipo y luego lo que significa Anfield también, no solamente para Liverpool sino para el mundo del fútbol", habló sobre los 'reds'.

"Y luego, efectivamente, no nos hemos enfrentado nunca al Almaty, pero también allí tenemos que esperar por supuesto un partido difícil. Veremos a ver cuáles son las circunstancias que tenemos allí, pero hay un viaje muy largo. Tiene ciertas particularidades este partido que yo creo que lo hacen más difícil de lo que mucha gente puede pensar", zanjó.