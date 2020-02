Calleja: "No hay segunda oportunidad, no podemos especular"

Publicado 04/02/2020 19:08:53 CET

"El Mirandés, contra Sevilla y Celta, fue superior y en partidos de mucho mérito"

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Javier Calleja, ha reconocido que esta Copa del Rey no da una "segunda oportunidad" y que por ello no pueden permitirse el lujo de "especular" en su partido de cuartos de final contra el Mirandés, en Anduva, si no quieren ser eliminados a manos de los de Miranda de Ebro como Sevilla o Celta.

"La Copa no te permite una segunda oportunidad, no hay otro partido. Tienes que salir concienciados y con mentalidad ganadora de inicio, y cualquier error como salir dormido o no estar concentrado, o una roja, no te dará tiempo para reponerte", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, pedirá a los suyos que sean atrevidos y ofensivos. "Tenemos que ir a por el partido de inicio y no podemos especular. La propuesta debe ser ofensiva, de ir a hacer goles, porque no vale otra que ganar. Estamos convencidos", aseguró.

De todos modos, sabe que tendrán la dificultad "enorme" de superar a un Mirandés crecido. "El Mirandés ha jugado contra Sevilla, contra Celta, y en los dos partidos ha sido superior. Está aquí por méritos propios, juegan bien al fútbol y saben asociarse y hacen daño a cualquier defensa. Sus partidos en Copa han sido de mucho mérito", reconoció.

"Tenemos en cuenta la experiencia de los otros partidos, es difícil hacer jugadas largas de muchos pases y ellos aprietan fuerte, son intensos, aprovechan tu error para salir rápidos y verticales. Hay que aprovechar nuestras bazas, ser inteligentes y más prácticos y correr los menos riesgos posibles", comentó sobre qué partido espera.

Un duelo similar al de Vallecas, frente al Rayo Vallecano, que ganaron 0-2. "El partido de Vallecas es un buen referente, nos apretaron arriba y casi yendo al hombre. Espero que hagan lo mismo, que nos vengan muy arriba a presionar, y tenemos que jugar con ello para no cometer errores que nos penalicen y poder jugar en su campo", matizó.

"Estamos a un paso de semifinales, creo que solo se ha producido una vez en la historia del Villarreal y tenemos que hacer un partido completo para estar en semifinales, para ello tenemos que ser nosotros y sacar un equipo que desde el principio nos dé la garantía de competir y trabajar y poder pasar", manifestó.

El técnico del 'Submarino amarillo' imagina un campo lleno y un gran ambiente. "Aunque sea entre semana. El ambiente será muy bonito, es una oportunidad para ellos de hacer historia y pasar a semifinales, será un gran ambiente para los dos equipos. Siempre motiva jugar en un campo lleno", se sinceró.

"No me importa que el Mirandés esté en una categoría inferior. Si salimos al campo pensando en que somos favoritos y que por ser de Primera el pase está hecho, nos arrepentiremos. Tenemos que salir con el máximo respeto, siempre, y siendo nosotros y dando el cien por cien", concluyó.