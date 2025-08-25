La camiseta del mexicano Jorge Sánchez y el balón de la última final de la Copa Oro llegan a 'LEGENDS'

La camiseta del mexicano Jorge Sánchez y el balón de la final de la Copa Oro 2025 se exponen en 'LEGENDS' - LALIGA

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

'LEGENDS', la mayor colección de la historia del fútbol mundial, y la CONCACAF se han unido para exhibir de manera exclusiva la equipación completa que el futbolista mexicano Jorge Sánchez utilizó en el partido entre los Estados Unidos y México, correspondiente a la final de la Copa Oro del pasado 6 de julio.

Según informó este lunes LaLiga en nota de prensa, la indumentaria, formada por camiseta, pantalón y medias, "se ha convertido en símbolo de uno de los encuentros más esperados del calendario internacional", y a partir de ahora formará parte de la colección de 'LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA', y será presentada como "pieza del mes" en el hall principal del espacio, permitiendo a los aficionados acercarse a la historia reciente del fútbol de selecciones en el continente americano.

"En 'LEGENDS' trabajamos para preservar y compartir momentos únicos de la historia del fútbol. Que los aficionados puedan admirar la camiseta que Jorge Sánchez vistió en una final tan relevante es una oportunidad de revivir la emoción de aquel encuentro y de acercar aún más la grandeza del fútbol a todos los visitantes", señaló Laura Valdeolivas, CEO de 'LEGENDS'.

Por su parte, Philippe Moggio, secretario general de la CONCACAF, recalcó que están "muy emocionados de iniciar esta colaboración" este museo, "la cual representa una oportunidad única para acercar aún más a los aficionados del mundo al torneo de selecciones nacionales más importante de la región". "La Final de la Copa Oro 2025 fue un evento extraordinario que reunió a más de 70,000 seguidores en Houston, quienes disfrutaron de una experiencia inigualable y vivieron momentos verdaderamente inolvidables", remarcó.

La equipación completa de Jorge Sánchez y el balón oficial correspondiente a la final estarán disponibles para el público durante un mes como parte de la exhibición en 'LEGENDS', espacio ubicado en el centro de Madrid y que se sigue consolidando "como referente mundial en la preservación y difusión del patrimonio futbolístico".