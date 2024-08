El campeón inicia la defensa del trono en Son Moix

El Real Madrid, flamante Supercampeón de Europa, quiere seguir subiendo el nivel ante el 'nuevo' Mallorca de Arrasate en su estreno en Liga

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este domingo al RCD Mallorca en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025, un duelo al que llega como flamante campeón de la Supercopa de Europa, con un equipo plagado de estrellas tras la llegada de Kylian Mbappé, y en el que buscan seguir engrasando el engranaje y subiendo el nivel para una campaña exigente, que vive su primer examen a nivel doméstico ante el nuevo proyecto bermellón liderado por Jagoba Arrasate.

El fichaje de Kylian Mbappé y a consecución hace apenas unos días de la Supercopa de Europa, el primer título de la temporada, han instaurado el estado de ilusión en el Real Madrid. Y los blancos quieren mantener las buenas sensaciones, incluso mejorarlas, en el estreno doméstico, que por sexta temporada consecutiva será fuera de casa.

Y este curso el escenario será este domingo (21.30 horas) el Mallorca Son Moix, donde espera el nuevo proyecto bermellón, ya sin Javier Aguirre y que ya dirige Arrasate. Los baleares intentarán sorprender a unos madridistas todavía lejos de su mejor versión por la escasa pretemporada y arrancar así con buen pie su andadura doméstica en casa. El de Palma es el segundo partido del campeón de Europa en cuatro días, una muestra de la dureza de un calendario en el que competirán en hasta siete torneos.

Por ello, está por ver que Ancelotti vaya a repetir el once que se midió al Atalanta en Varsovia, en teoría su equipo de gala, pero con jugadores que apenas suman una semana de entrenamientos. El italiano no descarta hacer cambios, aunque dio descanso a los Vinícius, Mbappé, Bellingham y Rodrygo Goes, pero no se descarta que Lucas Vázquez, Brahim Díaz, Luka Modric o Arda Güler, presentes en toda la pretemporada, puedan ser de la partida.

El único contratiempo, además de la ausencia de un David Alaba que sigue recuperándose de una grave lesión de rodilla, es la de Eduardo Camavinga, que estará más de un mes de baja también por un problema en la articulación, lo que deja a Aurelien Tchouameni como único pivote natural.

Sin embargo, los de Ancelotti deben mejorar en el terreno de la construcción, ya que en la primera parte en Varsovia sufrieron demasiado la ausencia de Toni Kroos, sin esa figura que asuma la responsabilidad de ser el motor ofensivo que dé sentido a todo. No obstante, el Real Madrid suplió esa debilidad con verticalidad, velocidad y certeza en el último tercio, espoleados por la variedad de opciones que aporta Mbappé, un Bellingham omnipresente y un 'Vini' cada vez más entonado físicamente.

Los madridistas visitan un escenario en el que ya perdieron en febrero de 2023, la cuarta derrota en Son Moix en el siglo XXI. El curso pasado sumaron los seis puntos de los dos partidos de Liga, aunque no sin sufrimiento gracias a dos escasos 1-0 y 0-1. Sin embargo, el Real Madrid viaja a Palma sin perder en ninguna competición desde mediados de enero (19V y 8E).

Pero tendrá enfrente a un Mallorca que completó el curso pasado una temporada muy notable, llegando a la final de la Copa del Rey, aunque ya no están dirigidos por el mexicano Javier Aguirre. Ahora es el Mallorca de Jagoba Arrasate, quien quiere empezar a ver pinceladas de su idea en la isla en un reto mayúsculo ante el vigente campeón de Liga y Champions.

Ilusión y ganas de crecer son dos conceptos que se repiten en Son Moix, dispuestos a poner este domingo la primera piedra del camino hacia el objetivo principal de la salvación sin sustos. El Mallorca recibirá al Real Madrid con la única baja de Javi Llabrés, en un equipo con las caras nuevas de Mateu Morey, Takuma Asano y Johan Mojica.

Arrasate dejará atrás el habitual sistema de Aguirre de cinco defensas, después de lo probado en una pretemporada en la que lo han ganado todo y solo perdieron en penaltis ante el Bolonia de Champions. Tras la marcha de Rajkovic, el técnico elegirá entre Greif o Leo Roman, mientras en defensa Maffeo y Morey pugnarán por el carril derecho, y Mojica y Lato, por el izquierdo. Samu Costa, pese a tener alguna desavenencia con Arrasate, apunta a titular, mientras que Muriqi estará acompañado por Asano en ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RCD MALLORCA: Greif; Maffeo, Raíllo, Valjent, Lato; Samu Costa, Mascarell, Darder; Asano, Muriqi y Dani Rodríguez.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano).

--ESTADIO: Estadi Mallorca Son Moix.

--HORA: 21.30/DAZN.