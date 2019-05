Caparrós: "Sería una desilusión no entrar en Champions"

Publicado 02/05/2019 13:05:54 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, ha reconocido que "sería una desilusión" que su equipo no lograra la clasificación para la próxima Liga de Campeones, objetivo que pasa porque sus jugadores den "la versión que saben dar y han dado" en el duelo del viernes ante el Leganés.

"Sería una desilusión no entrar en Champions. Si entramos en Europa será un año más, algo que no es fácil, pero vamos a intentar que no sea la desilusión de no entrar en Liga de Campeones sumando los máximos puntos posibles. Solo estamos centrados en el partido de mañana, que va a ser muy difícil", avisó sobre el duelo que abrirá la jornada 36 de la Liga.

"Tenemos que dar la versión que los futbolistas saben dar y han dado, respetando mucho al Leganés, que seguro que se lo han currado mucho. Mañana tenemos que estar todos, nosotros los primeros, porque es un partido difícil, complicado, ante un equipo que ha hecho una temporada magnífica y es para felicitarles", alabó al equipo madrileño.

Tras la última derrota ante el Girona, el técnico reconoció que no están "contentos" y añadió que deben "vivir los halagos y las críticas desde la distancia". "Si no lo haces te equivocas. Somos conscientes del mal encuentro que dimos y el fútbol nos da la oportunidad de mañana hacerlo diferente con nuestra gente", subrayó.

Preguntado por Éver Banega, sancionado con cuatro partidos, zanjó que ese asunto "ya es historia". "Se habló en su momento lo que se tuvo que hablar dentro del club y ya hace mucho de eso. Es un jugador importante pero como no está, hay que pensar en los que están. Toca centrarnos en mañana", reiteró.

Además, Caparrós dijo que Carriço y Gonalons tienen posibilidades de jugar ante el Leganés y mostró su confianza en que Wissam Ben Yedder recupere el olfato goleador. "Los delanteros son de rachas y esperemos que Ben Yedder recupere la suya porque sus goles nos vendrían de maravilla", le pidió.