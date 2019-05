Capdevila: "Pochettino tiene las condiciones para triunfar en un grande"

Publicado 28/05/2019 14:48:31 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Joan Capdevila, que tuvo a Mauricio Pochettino como entrenador y como compañero de vestuario en el RCD Espanyol, cree que el argentino tiene "las condiciones para triunfar" en un club grande, ya que tiene "las ideas muy claras" y "vive por y para el fútbol".

"Como míster es muy exigente, vive por y para el fútbol, tiene las ideas muy claras y no me sorprende su éxito, tenía claro dónde quería llegar. Ha encontrado un grupo de trabajo en el que está muy cómodo, los inicios para él no fueron buenos", elogió Capdevila al técnico del Tottenham en un acto de TAG Heuer y LaLiga este martes.

El campeón del mundo en 2010 recalcó que el exdefensa "creció" en el Southampton. "Y después de esta final seguro que le van a llover las ofertas. Pochettino tiene las condiciones para triunfar en un grande. Me alegro de que esté teniendo estos éxitos", celebró.

El que fue lateral izquierdo del Deportivo de La Coruña, Villarreal y Espanyol, entre otros, analizó la situación del madridista Marcelo, al que ve "mucho margen de mejora" en el Real Madrid este último año. "Criticar a un solo jugador me parece injusto. Incluso él sabrá que no ha estado al nivel adecuado, pero necesita recuperarse. Depende de él, y si quiere tirar para delante o no, estamos hablando de uno de los mejores del mundo cuando está en forma", añadió.

"Le veo mucho margen de mejora, que aproveche la oportunidad porque Reguilón está al acecho. Este año para mí no ha competido, no se puede permitir el lujo de perder un año", señaló respecto a la última temporada blanca.