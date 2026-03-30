El Cardiff deberá pagar más de 460.000 euros al Nantes por el caso de Emiliano Sala

Archivo - Retrato de Emiliano Sala, futbolista que murió en un accidente de avioneta, en los aledaños del Cardiff City Stadium. - Mark Kerton/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES (INGLATERRA), 30 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

Un tribunal francés desestimó este lunes la demanda por daños y perjuicios por negligencia presentada por el Cardiff City FC contra el FC Nantes en relación con la muerte de Emiliano Sala hace más de siete años, por lo que el club galés deberá pagar más de 460.000 euros.

El Cardiff reclamaba una indemnización de más de 115 millones de euros, que cubría el coste del traspaso de Sala, pero también las pérdidas de otros ingresos potenciales. El jugador argentino falleció en enero de 2019 cuando la avioneta en la que viajaba desde Francia para incorporarse al club galés se estrelló en el Canal de la Mancha.

El argumento del Cardiff era que el Nantes era responsable porque el vuelo fue organizado por un agente, Willie McKay, contratado por el club francés. Sin embargo, el tribunal de Nantes desestimó la demanda este lunes y ordenó al Cardiff pagar más de 460.000 euros al club galo.

El Cardiff emitió un comunicado en el que lamentaron "profundamente" que el tribunal no haya reconocido "la responsabilidad del FC Nantes en esta tragedia". "Iniciamos este procedimiento para que saliera a la luz toda la verdad de este caso, en respeto a la memoria de Emiliano Sala", rezó el texto.

"Hoy constatamos con amargura que los principios de transparencia, integridad y seguridad en el fútbol profesional no han prevalecido en esta decisión, como ilustra la impunidad de la que goza Willie McKay, un agente controvertido y sin licencia, una situación que no pareció preocupar al Nantes y cuyas acciones contribuyeron a la muerte de dos hombres", acusaron.

El club galés se preguntó en su comunicado "cómo es posible que Willie McKay pueda seguir operando tras una tragedia semejante". "¿Cómo es posible que, al final, el Nantes -que nunca contribuyó al fondo de apoyo que lanzamos en memoria de Emiliano- pagara más dinero a Willie McKay que a la familia Sala?", prosiguió el texto.

"Ahora más que nunca, existe una necesidad urgente de reforzar las normas de seguridad y ética en la gestión y protección de los jugadores, para que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir jamás. El mundo del fútbol debe hacer un profundo examen de conciencia", zanjó el comunicado.