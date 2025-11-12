Cardiff inaugurará la Euro 2028 y Wembley decidirá al campeón

Archivo - Gareth Bale en el anuncio de la sede Euro 2028 - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Eurocopa 2028, que se celebrará en Reino Unido e Irlanda del 9 de junio al 9 de julio, desveló este miércoles su calendario y sedes para el torneo, con el partido inaugural en el Estadio Nacional de Gales, en Cardiff, y semifinales y final para Wembley (Londres).

Nueve estadios de cuatro países anfitriones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, acogerán los 51 partidos de los 24 participantes durante el mes que durará el torneo continental. Su fase de clasificación se sabrá el 6 de diciembre de 2026 y, al contrario que en ediciones anteriores, las anfitrionas tendrán que clasificarse.

La Federación de Gales celebró como "ocasión histórica" tener el debut de la Eurocopa, asumiendo "un rol central" en el torneo también con un choque de cuartos de final. Dicha ronda se completará en el Aviva Stadium de Dublin, Hampden Park de Glasgow y Wembley.

Etihad Stadium, casa del Manchester City, Tottenham Hotspur Stadium, Villa Park, el Hill Dickinson Stadium del Everton y St James' Park en Newcastle serán también sedes de esta EURO 2028 en la que España defenderá título.