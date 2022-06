Carlos Ortiz continuará una temporada más en el FC Barcelona

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cierre madrileño Carlos Ortiz, de 38 años, ha renovado una temporada más con el FC Barcelona de fútbol sala hasta el 30 de junio de 2023, según ha informado este miércoles el conjunto azulgrana.

"No me planteo el futuro, esta temporada me ha ido bien así. Me propuse disfrutar de cada partido, cada entrenamiento y cada viaje como si fueran los últimos y mi cabeza lo ha agradecido porque he estado centrado en lo que tocaba: aportar lo máximo posible al grupo. Quiero seguir igual y el futuro ya dirá", explicó Carlos Ortiz en el comunicado.

El cierre llegó al cuadro catalán la temporada pasada para jugar de nuevo a las órdenes de Jesús Velasco, con el que coincidió en el ACCS París y en Inter Movistar. Ortiz ha jugado 39 de los 50 partidos posibles con el Barça y ha marcado siete goles.

El jugador decidió retirarse de la selección española con 215 internacionalidades, un récord absoluto tras jugar el Mundial y el Europeo. "A nivel personal me quiero centrar en el club después de haber dejado la selección y creo que físicamente agradeceré los momentos de recuperación, mientras que a nivel grupal la exigencia y la ambición son máximas para seguir haciendo historia la próxima temporada, remarcó.