Carvajal: "La única vez que he tenido algo de miedo en un partido fue en la final de Lisboa"

Publicado 23/01/2020 12:58:49 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal no olvida la tensión que vivió en la final de la Liga de Campeones de 2014 ante el Atlético de Madrid, un partido que ha supuesto "la única vez" que ha sentido "algo de miedo" en un terreno de juego por lo cerca que estuvieron de perder.

"Yo creo que la única vez que tuve algo de miedo o de pudor fue en la final de Lisboa cuando veía que el partido se nos escapaba de las manos, que pasaba el tiempo sin darnos cuenta y veía que el máximo rival de la ciudad nos iba a ganar esa Champions. Creo que ésa es la única vez que he tenido miedo o un poco de temor en el campo", confiesa Carvajal en el número de febrero de la revista 'GQ Spain'.

A nivel personal, el de Leganés reconoce que "muchas veces los títulos colectivos influyen muchísimo en alcanzar esos títulos individuales", pero que actualmente se ve "en uno de los mejores momentos" su carrera.

"Con la confianza del míster y de mis compañeros, estoy jugando con mucha inteligencia, con la experiencia que dan los años, y trabajando duro físicamente para estar a ese nivel", añade el lateral, que sabe que está en un club con "los mejores del mundo" y que "no es fácil llegar desde la cantera y estar ahí tantos años".

Por ello, pese a todo, trata de mantener sus amistades "de toda la vida" y de "seguir con los pies en el suelo". "Tengo que saber de dónde vengo, pero es verdad que es el estereotipo que menos se imagina la gente".

Y es que Carvajal quiere ser "fiel" a sí mismo y mantener "el contacto con la gente con la que te has criado". "Si me tengo que tomar una cerveza con mis amigos para contarnos nuestras vidas, me la tomo tranquilamente. En tu grupo uno trabajará, otro estudiará, pero no porque a ti te haya ido muy bien significa que estés por encima de nadie", se sincera.

Del mismo modo, admite que "no todo el mundo está preparado para soportar" la presión de jugar en el Real Madrid y "tener dos partidos malos y que te cuestionen". "Das un pase malo y oyes el murmullo de tu gente. Ya sabemos cómo es el Bernabéu de exigente y es complicado", recalca.

Por eso, apuesta por " mantener los pies en la tierra, evadirte de las críticas o de los halagos cuando las cosas van muy bien, intentar ser constante". "Debes saber que hay momentos mejores y peores, pero siempre dar todo de ti mismo y confiar", subraya.

El lateral también recuerda que en el vestuario, "como clave del éxitos", intentan "ser todos un equipo e ir todos a una". "Cuando llegó Zidane implantó esa filosofía y lo está volviendo a hacer", remarca el internacional que descarta que el técnico tenga 'flor' y que gane "aunque el equipo no esté bien y saque a quien saque".

"Eso parece que es suerte, pero creo que el míster trabaja mucho, confía en todos los jugadores y sabe qué plantilla tiene, cómo y cuándo puede rendir cada jugador, y eso es muy, muy bueno", sentencia Dani Carvajal.