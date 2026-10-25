El Castellón se pone líder con una goleada al Sporting

Castellón - Sporting - LALIGA

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Castellón superó (4-0) al Sporting de Gijón este domingo para ponerse líder de LaLiga Hypermotion en la jornada 11, mientras que el Cádiz encontró una necesaria victoria ante el Ceuta (3-1) en el estreno de Borja Jiménez en su banquillo.

Los de Pablo Hernández aprovecharon el empate del Almería el día anterior para ponerse en cabeza con 26 puntos, por los 25 de los andaluces. En el primer tiempo en Castalia mandó la pegada de los locales con Adam Jakobsen y Israel Suero, un 2-0 que castigó mucho la buena versión que sacaron también los asturianos.

Jakobsen, aprovechando la debilidad de la defensa y la tercera asistencia de Matias Orozco, rompió por dentro y no falló en el mano a mano para firmar el doblete y poner cuesta arriba el encuentro a los asturianos en la reanudación. El Sporting, séptimo empatado con el sexto, no dejó de intentarlo en la segunda parte pero, muy volcado, terminó encajando el cuarto, de Álvaro García, ya al final.

Por otro lado, el Cádiz, en el estreno de su tercer entrenador de la temporada, salió de la zona de descenso a la espera de lo que haga el Andorra este lunes. Borja Jiménez cayó de pie en el JP Financial Estadio, o al menos en el segundo tiempo, donde tocó y arengó más si cabe a los suyos para firmar una balsámica remontada con los goles de Ibon Sánchez, Antoñito Cordero y Borja Vázquez, en un duelo directo por salir de la quema.

Además, el colista Albacete logró la ansiada primera victoria de la temporada ante un Eldense que venía en racha de tres triunfos desde que se hizo oficial la llegada de Leo Messi como propietario. El equipo manchego marcó con Víctor San Bartolomé e Higinio en el primer tiempo (2-0) y defendió en el segundo para estrenarse.

En un duelo en mitad de tabla, Sabadell y Tenerife empataron (1-1), con goles de cabeza de Óscar Sanz y Enric Gallego en el inicio del segundo tiempo, y algo más cerca de ganar el equipo catalán, pero frenado en su opción de pegarse al 'Top 6' por un conjunto canario abonado al empate, quinto de la temporada.