El Castellón suma los tres primeros puntos de Segunda en Zubieta

Real Sociedad B - Castellón - LALIGA

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Castellón venció (0-1) a la Real Sociedad este viernes en la primera jornada de LaLiga Hypermotion, gracias a un tempranero y bonito gol de Ousmane Camara a los siete minutos.

El delantero guineano definió con calidad un centro desde la banda izquierda para firmar el primer gol de la temporada 2026/27 en Segunda División. Un 1-0 que terminó dando los tres puntos a los visitantes en el Estadio Zubieta de San Sebastián. El propio Camara ya había avisado antes del buen inicio de un Castellón que aspira al ascenso después de jugar los 'playoffs' la pasada campaña.

Las acciones de Gorka Carrera rondaron el empate antes del descanso, sin fortuna con el fuera de juego tampoco en la segunda parte. El 'Sanse' dio otro paso al frente en la reanudación, pero el Castellón se defendió bien e incluso tuvo la sentencia a la contra.