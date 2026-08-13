Los descendidos y un amplio ramillete de equipos arrancan el sueño de volver a Primera

Montaje con los jugadores Sergi Darder (Mallorca), Bryan Gil (Girona) y Alberto Reina (Real Oviedo). - EUROPA PRESS

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga Hypermotion arranca este viernes una temporada 2026-2027 en la que los recién descendidos Girona FC, Real Oviedo y RCD Mallorca cuentan con el inicial favoritismo para regresar a LaLiga EA Sports, aunque no lo tendrán fácil con otros grandes aspirantes como la UD Almería, el CD Castellón, la UD Las Palmas o la SD Eibar también en la terna.

La Segunda División del fútbol español está a punto de comenzar con la misma igualdad que ha marcado las últimas temporadas. Muchos son los candidatos a los dos puestos de ascenso directo y los cuatro de 'playoff', pero sólo tres lograran el objetivo a final de curso. Entre ellos, los recién descendidos de la máxima categoría volverán a contar con la vitola de favoritos, aprovechando la calidad de unas plantillas que no han cambiado tanto con respecto al año pasado.

El Girona ha pasado en dos temporadas de jugar la Liga de Campeones a volver a Segunda, y con una plantilla plagada de talento a las órdenes Quique Álvarez aspira a ser el dominador de la categoría. Bryan Gil, Donny van de Beek, Vladyslav Vanat o Alex Moreno son prueba de ello, aunque su mala pretemporada --una victoria en seis partidos-- ha generado dudas de cara al arranque de curso.

Junto a los gironís, Real Oviedo y Mallorca aparecen como grandes candidatos al ascenso directo. Los asturianos solo pudieron mantenerse en la máxima competición del fútbol español un curso, pero de la mano de Julián Calero quieren regresar lo antes posible. Además, se han reforzado con grandes nombres de la categoría como Jacobo González o Carlos Fernández, mientras que la retirada de Santi Cazorla y la marcha del '9' uruguayo Fede Viñas son sus principales ausencias.

Por parte, el Mallorca viene de sufrir un traumático e inesperado descenso, y aunque ha tratado de dar continuidad al proyecto, ha perdido a piezas claves como Vedat Muriqi, Samú Costa, Pablo Maffeo, Leo Román o Jan Virgili. Pese a ello, los bermellones han logrado mantener a jugadores como Sergi Darder, Manu Morlanes o Antonio Raíllo, e incorporado a un portero y delantero de garantías como Arnau Tenas y Adrián Fuentes.

En un segundo escalón se encuentran proyectos siempre ambiciosos como los del Almería y Las Palmas. Ambos rozaron el ascenso la pasada temporada, quedando eliminados en la final y semifinal del 'playoff', respectivamente, pero eso no ha mermado su ilusión ni un ápice. Así, con las principales novedades en los banquillos, Xavi García Pimienta, en el lado indálico, y Rubén de la Barrera, en el canario, buscarán regresar a la añorada Liga EA Sports.

Más allá de estos, equipos como Castellón, que disputó la promoción de ascenso el pasado curso, Eibar, que lleva siendo un habitual en la lucha por el Top 6 desde su descenso en 2021, e históricos como el Real Sporting, Real Valladolid, Granada, Cádiz o Burgos están llamados a establecerse en la zona alta de la tabla. Un objetivo también marcado para los proyectos continuistas de Córdoba, Ceuta y Andorra en una categoría siempre con la máxima igualdad.

En la zona baja, a las habituales sorpresas de cada temporadas --el curso pasado descendieron clubes como Real Zaragoza o la SD Huesca-- están llamadas a sumarse equipos de menor presupuesto como los recién ascendidos, a excepción del CD Tenerife, que viene barrer en su vuelta al fútbol profesional.

Junto al equipo tinerfeño, retornan el CE Sabadell, el CD Eldense y el Celta Fortuna, lo que provoca que, por primera vez desde 2018 y tercera en el siglo XXI, la Segunda División contará con dos filiales con el céltico y la Real Sociedad B apuntando a sufrir para mantener la categoría, aunque la calidad de sus plantillas pueden dar más de un susto a algún que otro candidato al ascenso. En sus casos, el rodaje de sus jugadores y abastecer al primer equipo en caso de necesidad serán sus principales objetivos.

--HORARIOS DE LA PRIMERA JORNADA DE LALIGA HYPERMOTION

-Viernes 14.

Real Sociedad B - CD Castellón.

-Sábado 15.

FC Andorra - AD Ceuta FC 17.00.

Cádiz CF - Celta Fortuna 19.00.

Real Oviedo - Granada CF 19.00.

RCD Mallorca - Real Valladolid CF 21.30.

-Domingo 16.

SD Eibar - CD Tenerife 17.00.

Burgos CF - Córdoba CF 19.00.

Girona FC - CD Leganés 19.00.

UD Las Palmas - Albacete BP 21.30.

-Lunes 17.

Real Sporting - CE Sabadell 19.00.

UD Almería - CD Eldense 21.30.