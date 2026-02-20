La CBF pide a UEFA una "investigación exhaustiva" y sancionar "ejemplarmente" por los insultos a Vinícius en Lisboa

Prestianni y Vinícius Jr durante el Benfica-Real Madrid de la Liga de Campeone 25-26 - Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que ha enviado sendas cartas a la FIFA y a la UEFA exigiéndolas "medidas estrictas para sancionar a los implicados" en el último caso de racismo contra el futbolista del Real Madrid Vinicius Jr, solicitando al organismo europeo "una investigación exhaustiva" para que se pueda identificar a los culpables y castigarles "ejemplarmente".

'Vini' informó el pasado miércoles al francés François Letexier, colegiado del partido de la Liga de Campeones ante el Benfica portugués, que el argentino Gianluca Prestianni le había insultado de forma racista lo que provocó que el choque se detuviera durante una decena de minutos. El futbolista del conjunto portugués, que le habría presuntamente insultado mientras se tapaba la boca con su camiseta, ha negado los hechos.

Según indicó la CBF en su página web este jueves, en el documento, firmado por su presidente Samir Xaud, "reiteró que espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA tome todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables del abuso racial" al madridista.

En este sentido, la CBF agradece al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "su gesto público de solidaridad" y elogia "las modificaciones" a los artículos 15 y 30 del código disciplinario de la organización, "que ofrecen nuevos mecanismos y vías para combatir y erradicar la discriminación en el fútbol".

En cuanto a la UEFA, el organismo tampoco olvida que "ha sido líder en la lucha contra el racismo y la discriminación, con políticas creadas para prevenir y sancionar las conductas discriminatorias", y le ha enviado una solicitud formal "para que se realice una investigación exhaustiva de los actos cometidos contra Vinicius Jr, teniendo en cuenta el testimonio de la víctima y de los presentes, con el fin de identificar y sancionar ejemplarmente a los implicados en el incidente".