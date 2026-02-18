El Benfica muestra su "pleno apoyo" a Prestianni y lamenta la "campaña de difamación" contra el argentino

Gianluca Prestianni (SL Benfica) discute con Vinícius Júnior (Real Madrid CF), en los 'playoffs' de la Champions League 2025/26. - Europa Press/Contacto/Miguel Lemos

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El SL Benfica mostró este miércoles su "pleno apoyo" al jugador argentino del club portugués Gianluca Prestianni, después de que este fuera acusado por el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior de proferir insusltos racistas en el partido de la ida de los 'playoffs' de la Champions, por lo que el conjunto luso lamentó la "campaña de difamación" contra su futbolista.

"El SL Benfica ve con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y sentido de claridad las medidas anunciadas por la UEFA, tras el presunto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid", expresó el club lisboeta en un comunicado.

Así se pronunció el Benfica después de que la UEFA haya iniciado este miércoles una investigación por el presunto insulto racista que el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior denunció del argentino Gianluca Prestianni, durante la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones entre el SL Benfica y el conjunto merengue, disputada este martes.

"Se ha designado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Benfica y el Real Madrid", expresó el organismo en un comunicado.

Mientras, el club portugués reafirmó, "de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión", destacando al exfutbolista Eusébio "como su mayor símbolo". Y no dudó en mostrar su "pleno apoyo y convicción en la versión de Prestianni.

"Cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los rivales, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador", concluyó el comunicado.