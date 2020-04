Ceballos destaca a Pep Guardiola como "el mejor entrenador de la historia del fútbol"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Arsenal Dani Ceballos ha alabado la "mentalidad ganadora" del técnico 'gunner' Mikel Arteta, que ha aprendido del "mejor entrenador de la historia del fútbol", en referencia a Pep Guardiola, y ha asegurado que su relación con Zinédine Zidane es "sana" y que le ha pedido que tenga "paciencia" para poder tener su "oportunidad" en el equipo.

"La verdad que estoy muy contento con Mikel. Él, como técnico, aprendió del, posiblemente, mejor entrenador de la historia del fútbol. Tiene unos conceptos básicos y una mentalidad ganadora. Creo que va a ser de los mejores técnicos de aquí a corto plazo", señaló en una entrevista a DAZN Diaries, dirigido por Lucía Villalón.

Por otra parte, habló de su relación con su exentrenador en el Real Madrid Zinédine Zidane, que le ha pedido "paciencia" para poder tener su oportunidad en el equipo tras su cesión en el Arsenal. "Cuando estuve hará 2 o 3 meses en Valdebebas, me dijo que estaba siguiendo la Premier, que me había visto jugar y que estaba contento de que disputara los minutos que no había tenido en momentos anteriores", indicó.

"Mi relación con él es sana. Siempre me decía que yo era como él, que yo era un jugador de gasoil que necesitaba jugar muchos partidos para siempre tener un ritmo de partido alto. Siempre ha dicho que mi futuro está en el Real Madrid y que tenga paciencia, porque posiblemente tenga una oportunidad", continuó.

También valoró al técnico azulgrana Quique Setién. "La filosofía de Quique Setién me parece espectacular. Creo que ahora mismo está en un club en el que puede triunfar por sus ideas", dijo. "No he tenido la fortuna de que me pueda llegar a entrenar, pero se ve un entrenador con sus ideas claras. Me quedan muchos años por delante y, por qué no, algún día podríamos cruzarnos en nuestro camino", añadió sobre el expreparador bético.

En otro orden de cosas, el jugador de Utrera se emocionó al recordar al fallecido José Antonio Reyes. "Fue duro empezar el verano así pero acabó de la mejor manera posible, que era consiguiendo el objetivo, que era ganar el europeo. Era un buen momento para recordarle y dedicarle el título. En Londres al salir del estadio justo enfrente, tenemos una pancarta de él y me motiva mucho cuando estamos en el campo y veo una foto de nuestro Antonio", indicó.

