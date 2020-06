Ceferin celebra la vuelta de las competiciones UEFA y cree que "no hay razón para tener un Plan B"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, celebró que hayan podido diseñar un plan para conseguir terminar sus competiciones de clubes en el mes de agosto, y admitió que no manejan ninguna alternativa por si no se pudiese celebrar la 'Final a 8' de la Liga de Campeones en Portugal y que no puede garantizar que pueda haber público en los partidos"

"No hay razón ahora para tener un plan B, hay que ir día a día", aseguró Ceferin este miércoles en rueda de prensa telemática tras dar a conocer las decisiones del Comité Ejecutivo y dejando claro que están en contacto con las autoridades portuguesas y que este formato que han elegido "no puede ser una sugerencia para el futuro".

Además, no quiso ser optimista sobre la presencia de espectadores en los partidos de la Champions y la Liga Europa. "Las cosas cambian rápidamente. Hace un mes no podíamos responder si podríamos jugar la competición y no podemos decidir todavía sobre si habrá o no habrá, veremos la situación a principios de julio. Sería incompetente decidir de antemano sobre una situación que es tan inseguro en este momento", apuntó.

Con todo, se mostró "encantado" de poder reanudar las competiciones y "confiado" en que no les llevará "mucho tiempo" en jugar a puerta cerrada, mientras que recalcó "la audaz decisión" del organismo de aplazar la Euro 2020 para dejar espacio para los campeonatos nacionales y las competiciones europeas de clubes.

"Aunque el fútbol ha sufrido enormes dificultades como resultado de la pandemia, esos contratiempos habrían sido mucho más duros si no hubiéramos mostrado liderazgo en aquellos primeros días", añadió en su discurso inicial.

El esloveno se congratuló de que "la comunidad del fútbol" haya trabajado "en conjunto" y haya demostrado "una gran unidad en esta crisis sin precedentes". "Estoy convencido de que salimos de esta crisis más fuertes y con vínculos más cercanos que nunca antes", admitió.

"Es de suma importancia para nosotros no sólo completar nuestras competiciones masculinas y femeninas, sino también terminar nuestras competiciones juveniles y de fútbol sala cuando sea posible. Estoy encantado de que hayamos encontrado soluciones para organizar las fases finales de todas esas competiciones, particularmente la Champions femenina, en una época en la que el deporte femenino ha sufrido sustancialmente", remarcó el presidente de la UEFA.

Ceferin también transmitió "un mensaje de aprecio y gratitud a los cientos de miles de héroes anónimos que trabajaron incansablemente en primera línea durante la pandemia" y alabó que jugadores como "Raheem Sterling, Marcelo, Jerome Boateng y muchos otros" tomasen "posiciones importantes sobre el 'Black Lives Matter'" o que Marcus Rashford lograse que el Gobierno británico rectificase "para evitar que los niños sufran hambre".