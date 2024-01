Ceferin cree que sancionaron correctamente al City en 2020 y muestra temor por la seguridad en la EURO 2024

BERLÍN, 24 Ene. (dpa/EP) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, tiene claro que los investigadores de su organismo hicieron "lo correcto" al sancionar al Manchester City de las competiciones europeas tras descubrir que había incumplido las normas financieras, un castigo que, sin embargo, fue anulado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mientras que también confesó su preocupación por la seguridad en la Eurocopa de Alemania.

La UEFA sancionó en 2020 al conjunto inglés, pero meses después, el TAS consideró que algunas de las supuestas infracciones "no estaban demostradas", mientras que otras habían prescrito, reduciendo además la multa impuesta a 10 millones de euros por no cooperar con los investigadores.

"Sabemos que teníamos razón. No decidiríamos si no creyéramos que teníamos razón", declaró Ceferin en una entrevista al 'Daily Telegraph'.

"Como abogado durante 25 años sé que, a veces, ganas un caso que estás seguro de que vas a perder. Y, a veces, pierdes un caso cuando estás seguro... Hay que respetar la decisión del tribunal. No quiero hablar del caso de Inglaterra, pero confío en que la decisión de nuestro órgano independiente haya sido correcta", añadió.

El caso en Inglaterra al que se refiere el dirigente fue la decisión de la Premier League en febrero del año pasado de remitir a una comisión independiente al City, acusado de presuntamente haber cometido más de 100 infracciones de las normas financieras de la competición.

Por otro lado, el dirigente esloveno mostró su preocupación por la seguridad en la EURO de 2024 de Alemania porque "el mundo se está volviendo loco". "En estos tiempos locos en los que, a nivel geopolítico, el mundo se está volviendo loco, la mayor preocupación es la seguridad", admitió.

La cita continental se desarrollará si nadie lo remedia en medio de la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás. En este sentido, Ceferin se ha reunido en dos ocasiones con la ministra alemana de Interior, Nancy Faser, también responsable de Deportes, con la que se volverá a encontrar ante lo que calificó de "situación completamente agresiva" geopolíticamente.

"Mi temor no son sólo los estadios, porque los estadios, estoy seguro, estarán debidamente protegidos, pero los aficionados estarán por todas las ciudades y pueblos", afirmó el presidente de la UEFA, que no esconde que todo se podría agravar si Ucrania o Israel se clasifican para la EURO en una de las repescas. "Seamos optimistas. Sigo pensando que todo irá bien con el apoyo de las autoridades alemanas, que están muy decididas a ayudarnos", deseó.