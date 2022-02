Lo Celso: "Conocía a Emery, sé cómo trabaja y lo que me puede aportar"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino Giovani Lo Celso fue presentado este jueves de forma oficial como nuevo jugador del Villarreal y aseguró que llega a un "club que compite por objetivos bonitos" además de señalar que conocía a su técnico, Unai Emery, y su forma de trabajar.

"Llego a un equipo con una propuesta de juego muy vistosa y atractiva. Es un club que compite por objetivos muy bonitos. En LaLiga, buscaremos acabar lo más arriba posible y también tenemos una eliminatoria de 'Champions League', que es una competición muy prestigiosa", dijo Lo Celso, cedido por el Tottenham.

"Yo quería jugar en el Villarreal. Quería venir aquí y agradezco al club y a la directiva por confiar en mí. Conocía a Emery y al cuerpo técnico. Es un club que compite por objetivos bonitos", añadió al ser preguntado por las ofertas que tuvo en este mercado de invierno.

Además, el ex del Betis confirmó que está en condiciones de ayudar al equipo pese a su reciente internacionalidad: "Vengo de jugar el martes con la selección argentina. Fue largo el viaje, pero me siento bien y con fuerzas para jugar. Estoy a disposición del técnico. Yo hoy he conocido a mis nuevos compañeros y tengo mucha ilusión", indicó.

En relación al míster, Lo Celso ya conoce a Unai Emery de su etapa en el Paris Saint-Germain: "Es un entrenador que sé cómo trabaja y lo que te puede aportar. Este es un equipo que juega muy atractivo y me identifico con este estilo de juego. Estamos bien, pero tenemos que escalar posiciones en la tabla", apuntó el jugador de 25 años.

Precisamente, su primer partido podría ser este domingo ante el Betis, un club que conoce bien. "Sabemos de la importancia del partido del domingo ante el Betis. Un equipo que está jugando muy bien, pero que, con nuestros argumentos, podemos competirle. Es un partido muy importante para la lucha por Europa. El domingo es importante hacer un gran partido", dijo.

"Me he adaptado siempre a las funciones de los distintos entrenadores que tuve y las necesidades de cada equipo. No tengo una posición preferida. Me acomodo a lo que me pida el entrenador. Estoy abierto a jugar donde él me lo pida. Mi objetivo es jugar y sumar mi granito de arena al equipo", finalizó Lo Celso.