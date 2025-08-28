Cerezo: "Está claro que el objetivo es estar entre los ocho primeros de la Champions League"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha dicho que "está claro que el objetivo es estar entre los ocho primeros" de la fase de liga en la Liga de Campeones 2025/26, tras ser emparejado este jueves con Inter de Milán, Liverpool FC, Arsenal FC, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, PSV Eindhoven, Royale Union Saint-Gilloise y Galatasaray.

"Ya conocemos este nuevo formato de la Champions después de lo que vivimos la pasada temporada. Todos los partidos son importantes y en todos hay que buscar la victoria porque no dependes solo de los rivales a los que te enfrentas si no de todos los que compiten", declaró Cerezo a los medios oficiales del propio Atlético de Madrid.

"Está claro que el objetivo es estar entre los ocho primeros, pero después de lo ocurrido el año pasado, en el que el PSG casi se queda fuera en la primera fase y acabó siendo el campeón, la verdad es que todo puede pasar. Lo que está claro es que es un formato muy emocionante y en el que los aficionados disfrutan hasta la última jornada", agregó.

El sorteo realizado en el Foro Grimaldi de Mónaco deparó como rivales del bombo 1 al Inter en el Riyadh Air Metropolitano y al Liverpool en Anfield. "Nos hemos enfrentado varias veces en los últimos años a Inter y Liverpool. Son dos rivales durísimos y muy competitivos", recalcó Cerezo.

"El Inter fue finalista la pasada temporada, lo que confirma su gran potencial. Y el Liverpool es uno de los clubes más poderosos de la Premier. En nuestros enfrentamientos con ellos hemos conseguido eliminarles; aunque no tiene nada que ver, es un duelo a un solo partido y son momentos muy diferentes, pero esperemos poder repetir triunfos", avisó.

Del bombo 2 salieron como rivales el Arsenal a domicilio y el Eintracht en casa. "El Arsenal es un rival muy complicado y más en su estadio. Es otro equipo con el que también nos hemos enfrentado en los últimos años, en semifinales de la Europa League en 2018. Pero como decía antes, será un enfrentamiento muy diferente", señaló cerezo.

"En cuanto al Eintracht, hace mucho tiempo que no hemos jugado contra ellos, más de 50 años. Como todo equipo alemán será muy complicado y esperamos poder sacar ventaja de jugar ante nuestro público", añadió el presidente del Atlético en su entrevista con el propio club rojiblanco.

Los colchoneros se medirán también al Bodo/Glimt en el Metropolitano y al PSV a domicilio: "El conjunto noruego lo está haciendo muy bien en Europa los últimos años como demuestra el hecho de que se haya metido en esta fase liga de la Champions. Nunca hemos jugado con ellos y el hecho de poder jugar en casa es importante para nosotros porque era un viaje muy largo".

"Contra el PSV sí que hemos jugado varias veces últimamente y son un equipo duro y difícil y más en su estadio. Recuerdo una eliminatoria contra ellos muy emocionante en la que pasamos por penaltis", aludió Cerezo a un cruce de octavos de final durante el curso 2015/16.

Y finalmente del bombo 4 salieron los últimos emparejamientos ante el Union Saint-Gilloise, al que recibirán en su estadio, y el Galatasaray, con el que se enfrentarán en el RAMS Park. "El Union es otro equipo con el que tampoco nos hemos enfrentado nunca. Si ha logrado estar en esta fase, seguro que es un equipo competitivo y, aunque jugaremos en casa contra ellos, no podemos confiarnos", advirtió el presidente colchonero.

"Al Galatasaray lo conocemos más porque nos hemos enfrentado hace unos años en una fase de grupos y ganamos los dos partidos, pero siempre son un equipo muy difícil de superar jugando en su casa con el gran ambiente que vive su público los encuentros", concluyó Cerezo.