Cerezo: "Me parecen injustas las críticas a Simeone, la directiva no duda de él para nada"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, consideró "injustas" las críticas que está recibiendo el técnico Diego Pablo Simeone por el mal momento que está atravesando el equipo y aseguró que la directiva "no duda de él para nada", al mismo tiempo que confirmó que "no hay absolutamente nada" respecto a la posible llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani.

"Me parecen injustas las críticas a Simeone, no se pueden llevar a cabo. Es el entrenador que más títulos nos ha dado y además, hay que tener en cuenta que no hay ningún equipo en España durante ningún período que haya mantenido a un entrenador durante ocho años, como mínimo, y los que le quedan", aseveró Cerezo en la IV Gala de los premios de la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid.

Además, recalcó que la directiva no duda del 'Cholo' "para nada", ya que están "encantados" con el técnico argentino. "Todo el mundo tiene malos momentos, y a nosotros nos está pasando ahora, como le puede pasar a otros", añadió.

En este sentido, demostró no estar "preocupado" por la situación del conjunto colchonero, que acumula cuatro partidos sin ganar, ya que son "circunstancias que por las que puede pasar cualquier equipo". "Tenemos un magnífico entrenador y un magnífico equipo", reiteró.

"Solo hemos jugado tres partidos después de la Supercopa: un partido contra la Cultural, contra el Eibar y contra el Leganés. Hace poco tiempo vosotros mismos decíais que los equipos que ahora están en primera y segunda posición estaban desahuciados, y ahora resulta que son los primeros, a ver si dentro de tres y cuatro semanas lo hacemos a la inversa, con nosotros", explicó.

Por otro lado, Cerezo remarcó que "no hay absolutamente nada hasta el momento, más que ilusión" sobre el posible fichaje del delantero del París Saint-Germain Edinson Cavani por el club rojiblanco. "Estamos en una posición en la que sé lo que vosotros (los periodistas) me digáis. Quedan pocos días de mercado de invierno y son cosas complicadas", señaló.

"A mí como delantero me gustan todos los delanteros que meten goles. Nosotros lo que necesitamos es meter goles, y tenemos grandes goleadores, lo que pasa es que no tenemos esa suerte, que antes nos sobraba y ahora nos falta", concluyó.