Cervera: "El Atlético es una seria alternativa al título este año"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este sábado en el Wanda Metropolitano (21.00 horas), es "una seria alternativa al título" de LaLiga Santander este año, y ha reconocido que le gustaría que sus equipos "se parecieran mucho" a los de Diego Pablo Simeone, ya que son "defensivamente muy buenos" y "contraatacan muy bien".

"No sé si es el (rival) más complicado, pero va a ser diferente a todos los demás. El Atlético de Madrid es una seria alternativa al título este año, lo considero así. Es el equipo que menos se despista, tiene muy buenos futbolistas, sabe a qué juega. Es una realidad para el título de Liga", declaró en rueda de prensa, donde se mostró convencido de que no van "a sorprender" a su rival, aunque tendrán "momentos".

Además, confesó su admiración por Diego Pablo Simeone. "A mí me gustaría que mis equipos se parecieran mucho a los equipos del 'Cholo' Simeone; son equipos defensivamente muy buenos y que cuando tienen oportunidades contraatacan muy bien. Le he visto hacer partidos extraordinarios. A veces, los partidos se atascan, pero también los gana. Con poca ventaja que les des, te ganan. Por mi forma de verlo, prefiero ese tipo de equipos a equipos con más dientes de sierra, que hacen goleadas y están varios partidos sin ganar. Me gusta lo que hace Simeone", manifestó.

También alabó al portugués Joao Félix, aunque invitó a no descuidar al resto del grupo colchonero. "Es muy buen futbolista. Si te la coge en una zona donde esté cómodo, el equipo pasa problemas. Si lo llevamos a la zona donde queremos nosotros, podremos minimizar su juego. Pero también están Llorente, Luis Suárez, Koke, Saúl... Joao Félix es bueno, sí, pero el Atlético de Madrid es mejor en conjunto", apuntó.

El técnico cadista también tiene claro qué hará su equipo. "El Cádiz estará bien plantado en el campo, sabiendo dónde son los puntos donde el Atlético de Madrid puede hacer daño, intentando buscando su ocasión. Va a depender mucho de cómo vaya el resultado, de si marcamos nosotros primero o marcan ellos. A equipos como nosotros nos cambia mucho la idea del partido", subrayó.

"El futbolista no disfruta defendiendo. Lo que sí he conseguido es que ellos sepan que defendiendo tendremos más posibilidades de éxito. Es una faceta muy importante del juego, quizás más importante que hacer una buena pared o un túnel. Son cosas más ásperas, pero hay que hacerlas", continuó.

Cervera, que aseguró que es "bonito" haber sido nombrado mejor entrenador del mes de octubre en LaLiga Santander, algo conseguido gracias a "los resultados", confirmó las bajas de Iza Carcelén, Nano Mesa y Luismi Quezada, además de la de José Mari, cuya lesión en la rodilla es "la noticia mala de la semana y del año".

"Nos asustamos mucho, porque pensábamos que iba a ser una lesión como la que tuvo la otra vez, que le tuvo casi un año parado. Parece ser que es grave, pero no tanto. En el día a día, lo necesitamos tanto o igual que en el campo. Esperamos que pronto esté con nosotros y que se mantenga en la capitanía del equipo", indicó sobre el centrocampista de Rota, que padece un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

"Cuando pierdes a un jugador que normalmente es titular, tienes un recambio, pero tienes un problema. El tema de José Mari es un problema desde el primer día y lo va a ser hasta que se recupere. Tenemos jugadores de sobra y tenemos que dejar de pensar en él para hacer alineaciones. Ahora hay que ver cómo el equipo se sienta mejor, que sea fuerte, que robe, que ataque... Iremos buscando", prosiguió.

Sin embargo, Cervera explicó que este contratiempo no modificará su idea. "No vamos a cambiar de sistema", dijo. "A nosotros es difícil vernos con una defensa de cinco. Mientras podamos defender con dos delanteros, no vamos a cambiar; si vemos algún fallo, podremos buscar la posibilidad de poner otro jugador", concluyó.